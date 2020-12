Rockröhre und vier Jungs: Angeführt von Leadsängerin Ashanti Šabić hat sich die Unterföhringer Heavyrock-Band "As it rains" für das finale Open-Air-Konzert des Wettbewerbs qualifiziert.

Beim Contest "Running for the Best", den der KJR München-Land organisiert, setzen sich vier Bands erstmals per Online-Voting in der Vorrunde durch. Das Finale wird vom Januar in den Juni verschoben

Von Udo Watter

Das klassische Line-up war um einen Mann reduziert: Statt über die Bühne zu toben, den Kopf im Rhythmus zu wiegen und markante Riffs hinzulegen, befand sich Gitarrist Luca Bozzato in Quarantäne, als die vier anderen Mitglieder von As it rains Mitte Oktober im Unterschleißheimer Jugendkulturzentrum Gleis 1 beim Bandwettbewerb "Running for the Best" aufspielten. "Aber wir rocken das schon ohne ihn", versprach Frontfrau Ashanti Šabić, 16. Und die Band aus Unterföhring, die ein melodisch satter, rifflastiger und explosiver Hardrocksound prägt, rockte es.

As it rains hat die Vorrunde überstanden und gehört zu den vier Ensembles, die das Finale des vom Kreisjugendring München-Land organisierten Nachwuchswettbewerbs erreicht haben. Nach einem Online-Voting. Aufgrund der pandemiebedingten Umstände ist die Rennstrecke des Wettbewerbs "Running for the Best" heuer ja großteils ins Netz verlegt worden. Die acht teilnehmenden Nachwuchsbands und Solokünstler aus Stadt und Landkreis München haben ihre Musik - von Pop über Indie- und Heavy-Rock bis zu Jazz-Funk und Rapp - im Oktober zwar live auf der Bühne - in der Gemeinde Haar und Unterschleißheim - präsentiert, das Publikum und die Experten-Jury konnten sich die jeweils aufgezeichneten Shows aber diesmal nur per Streaming ansehen und mussten ihre Entscheidungen quasi vor dem Bildschirm treffen.

Die virtuelle Abstimmung lief von 20. November bis 4. Dezember, vier Ensembles sind weiter gekommen und bestreiten das Finale 2021. Neben den jungen Musikern von As it rains, die bereits bei der vergangenen Auflage im Finale waren und die schon über einen treuen Kern an Fans verfügen, sind das: die Rock-Band Falschgeld aus München, das Indie-Duo Twiceasmad aus Taufkirchen/ München, das einen mitunter melancholischen Indie-Rock-Sound entfaltet, sowie die Münchner Alternative-Rocker The Basement. Die Teilnehmer werden normalerweise bei Live-Konzerten in Jugendzentren des Landkreises vor Publikum ermittelt, die freilich auch nicht immer gut besucht sind. Online war daher diesmal die Beteiligung ein neuer Rekord: "Noch nie gab es ein digitales ,Running for the Best' und noch nie haben so viele Menschen in der Vorrunde entschieden, welche Bands es ins Finale schaffen. Etwa 650 Personen nahmen am Online-Voting des Newcomer Contests teil", freut sich Carina Lange vom KJR München-Land. "Die Klicks auf die Youtube-Videos und das Online-Voting haben alle Erwartungen übertroffen."

Die Stimmen der insgesamt 655 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten 50 Prozent der Wertung aus, die andere Hälfte basierte auf dem Urteil der Fachjury: Die Musikredaktion des Radiosenders M94.5, das junge Ton- und Lichttechnik-Team des Jugendzentrums Kirchheim, der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Oberbayern Matthias Fischer und der Musiker und KJR-Mitarbeiter Florian Klimpke, der in den Bands "Salome Fur" und "Trio Lias" aktiv ist. Zusätzlich gaben die Experten den jungen Musikern schriftliches Feedback zu ihren Live-Auftritten, die weiterhin auf YouTube zu sehen sind. Dass mit One Village, der Alternativ Rock-Band We Stuff Stuff aus Gräfelfing, dem Jazz-Funk-Ensemble Relaxo und dem Rapper Blanked Flow vier Gruppen oder Solokünstler jetzt ausgeschieden sind, ist natürlicher Teil des Wettbewerbs, erweckt bei Carina Lange aber auch ambivalente Gefühle: "Die Bands sind ja für mich irgendwie alle meine Schützlinge, da ich bei der Organisation viel mit ihnen zu tun habe. Ich finde die alle gut."

Die vier verbleibenden Gruppen und der kommende "Running for the Best"-Sieger werden - um im Bild zu bleiben - dieses Mal einen Marathon zurücklegen müssen, zumindest zeitlich gesehen. "Da weder an Proben, noch an Videoaufnahmen oder eine Umsetzung eines Livestreams am 29. Januar zu denken ist, wird das Finale in den Sommer verlegt" teilt Carina Lange mit. Es wären schlicht zu viele Personen - Musiker und Techniker auf der Bühne respektive im Raum gewesen.

Geplant sei nun ein Open-Air am 5. Juni im Landkreis München. In der Zwischenzeit können die Musiker an einem Online-Workshop-Wochenende im Frühjahr teilnehmen. Allerdings kann der traditionelle Hauptgewinn - ein Auftritt beim "Laut-Stark-Festival" der DGB-Jugend München am Marienplatz - erst am 1. Mai 2022 eingelöst werden. Die Finalisten erhalten zudem einen Gutschein des Musikhauses Hieber-Lindberg und die erst platzierte Band darf mit Weiss Entertainment ein professionelles Live-Video produzieren.