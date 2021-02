Wer sich im Lockdown musikalisch weiterbilden möchte, kann dies bei der Musikschule " 3klang" tun. Ein Einsteigerkurs "Einführung in das Notenlesen" für Anfänger am Instrument oder im Gesang startet am Montag, 1. März, und findet wöchentlich von 16.30 bis 17.15 Uhr statt. Ein zweiter Kurs, "Musiktheorie für Fortgeschrittene" richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der Musiktheorie vertiefen wollen. Er beginnt am Dienstag, 9. März, und findet wöchentlich von 19 bis 19.45 Uhr statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter www.3klang-musik.de, ☎ 66 00 84 20 oder per E-Mail an info@3klang-musik.de.