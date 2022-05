Von Rainer Rutz, Planegg

Im Streit um die Musikschule Planegg-Krailling melden sich jetzt der ehemalige Vorsitzende Thomas Roy und der frühere Schulleiter Thomas Schaffert zu Wort. Beide weisen die Kritik des Vorstands und Bürgermeister von Planegg und Krailling, Hermannn Nafziger (CSU) und Rudolph Haux (FDP), scharf zurück. Diese hätten die Vorgänge und die Strukturen in der Musikschule falsch dargestellt, vor allem was den vermeintlich zu großen Einfluss der Lehrer betrifft.

"Fakt ist, dass seit 50 Jahren vier durch Kommunalparlamente entsandte Vertreter die beiden Gemeinden im Vorstand repräsentieren und noch niemals von den übrigen fünf Vorstandsmitgliedern überstimmt worden sind, die von der Vereinsbasis aus Eltern, Förderern und Mitarbeiter gewählt wurden", betont Schaffert, der inzwischen wieder stellvertretender Leiter der Musikschule ist. Man habe "immer" ein "gutes Verhältnis zu beiden Rathäusern angestrebt." Es bleibe "unverständlich", wie die von den Bürgermeistern gewünschte Satzungsänderung "den Burgfrieden herbeizaubern soll."

Bürgermeister Nafziger arbeite mit "Verdrehungen", sagt Schaffert. So sei die Angabe, die Lehrer hätten "70 Tage Urlaub", eine "Falschbehauptung bei vollem Wissen um den großen Unterschied zwischen gesetzlichem Urlaubsanspruch und unterrichtsfrei verfügbarer Arbeitszeit". Im übrigen seien diese Regelungen nicht, wie von den beiden Politikern behauptet, von den Lehrern getroffen worden, "sondern von den Vorständen samt Ortsgemeinden bei der Übernahme des Angestelltentarifs vor 32 Jahren". Die Mitarbeiter könnten auch nicht, wie von Nafziger und Schaffert behauptet, "über Gehälter und Personalentscheidungen" wie in einem Selbstbedienungsladen mitbestimmen. Dies alles regele das Betriebsverfassungsgesetz. Im übrigen seien nur zehn Prozent der Vereinsmitglieder Lehrkräfte.

Thomas Roy, Vorsitzender der Schule von 1994 bis 2014, verweist in einem Brief darauf, dass die Schule nicht von den Gemeinden gegründet worden sei, sondern von engagierten Lehrern und Bürgern. Die "sehr zeitgemäße Mitbestimmung" der Lehrer trage "maßgeblich zu deren hohen Identifikation mit ihrem Arbeitgeber bei", schreibt er. Die "daraus resultierende Motivation war ein Grundstein für die beachtlichen Erfolge der Musikschule." Dies sei von den vergangenen sieben Bürgermeistern in 50 Jahren "stets lobend bescheinigt" worden.

Im übrigen, so der frühere SPD-Gemeinde-und Kreisrat, werde eine "Klage über einen mangelnden Einfluss der Gemeinden den Tatsachen nicht gerecht". Das Zahlenverhältnis von Gemeinderäten zu anderen Vorstandsmitgliedern sei zeitweise "sechs zu neun" gewesen. Bis heute gebe es "ein Verhältnis zugunsten der Gemeinden von fünf zu vier". Thomas Roy prophezeit: "Die jetzt beabsichtigte komplette Aushöhlung des Vereins wird eine Befriedung nicht erreichen. Eine Stärkung des Zusammenhalts der Musikschulfamilie ist nur möglich, wenn der Vorstand seine Kommunikations- und Dialogfähigkeit grundlegend verbessert."