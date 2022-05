2012 feierte die Musikschule in Planegg unter dem damaligen Leiter Thomas Schaffert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung. Jetzt stünde eigentlich die 50-Jahr-Feier an.

Von Rainer Rutz, Planegg/Krailling

Die seit 50 Jahren bestehende Musikschule Planegg-Krailling wird es in ihrer jetzigen Form wohl bald nicht mehr geben. Die Schule könne nur mit einer neuen Satzung überleben, "in der wir als Gemeinden den Fuß in der Türe haben", sagte der Kraillinger Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit seinem Planegger Amtskollegen Hermann Nafziger (CSU). Hintergrund sind die Auseinandersetzungen zwischen Vorstand, Betriebsrat, Lehrern und einigen Mitgliedern, die seit mehr als einem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich hin brodeln. Nach Überzeugung der beiden Bürgermeister sind die entstandenen Schäden irreparabel.

Ein erster Versuch, eine neue Satzung, die sich an übliche Satzungen für Musikschulen orientieren soll, zu verabschieden, ist am Mittwochabend allerdings gescheitert: Bei einer Mitgliederversammlung stimmten von 50 Anwesenden 29 gegen eine neue Satzung, zehn enthielten sich, der Rest war dafür. Nach den Ankündigungen von Mitgliedern des alten Vorstands und der beiden Bürgermeister vor drei Wochen bedeutet dies auch, dass die gemeindlichen Zuschüsse in Höhe von rund 400 000 Euro vorerst nicht ausgezahlt werden. Darüber müssen jetzt die beiden Gemeinderäte entscheiden. Während Planegg das Geld bereits eingefroren hat, soll es in Krailling im Juni eigentlich ausgezahlt werden.

Die Lehrkräfte bestimmen selbst den Vorstand. Die Folge: 70 Tage Urlaub und andere Vorteile

Worum es in den offenbar erbitterten und mit Leidenschaft geführten Auseinandersetzungen wirklich ging und geht, war auch in der nunmehr zweiten Pressekonferenz nicht exakt auszumachen. Laut Nafziger und Haux bietet die bestehende Satzung - es gibt sie seit 40 Jahren - den Lehrern "ganz außerordentliche Vorteile", so etwa 70 Tage Urlaub im Jahr. Ganz besonders ärgert die beiden Politiker, dass "die Lehrkräfte als Mitglieder selbst den eigenen Vorstand bestimmen dürfen", wie Nafziger erläutert. Somit könnten sie beispielsweise auch über Gehälter, Urlaube und andere wichtige Dinge wie Personalentscheidungen mitbestimmen: "Das gibt es nirgends", so Haux. Dieser Umstand und persönliche Animositäten haben laut Nafziger in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass es immer mehr geknirscht habe in dem Verein.

"Die Einschläge sind immer näher gekommen," sagte der Planegger Bürgermeister, der zum Beweis einen Aktenordner hoch hielt: "Da sind nur Mails drin mit üblen Beschimpfungen und Beleidigungen ganz persönlicher Art. Alles ist total eskaliert." Gerichtsprozesse hätten die Gemeinden viel Geld gekostet. "Uns war klar, dass wir als Gemeinden mehr Verantwortung übernehmen müssen", so Nafziger. "Die Mitglieder sollen die Gemeinden nicht mehr überstimmen können." Dazu muss eine neue Satzung her. In ihr hätten die beiden Bürgermeister ein Stimmrecht und ansonsten nur drei bis fünf von den Gemeinderäten vorgeschlagene Persönlichkeiten, auch Gemeinderäte selbst. Nafziger und Haux glauben, "dass es so zu keiner Lagerbildung mehr kommen kann".

Die Betriebsratsvorsitzende sagt: "Alles läuft prima!"

Ganz anders sieht es die Gegenseite. Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Glauber-Diehl sagte der SZ: "Der jetzige Trägerverein soll künstlich in den Bankrott getrieben werden. Die uns zustehenden Zuschüsse sollen als Druckmittel genutzt werden." Irritiert zeigte sie sich über die Rolle der beiden Bürgermeister: "Was hat die bloß dazu getrieben, auf diesen Karren aufzuspringen?" Sie verweist auf eine "stets gut funktionierende Schule" und sagt: "Alles läuft prima!" Die Vorbereitungen zur 50-Jahr-Feiern mit einem "Tag der Musik" am 14. Mai "laufen voll". Glauber-Diehl sorgt sich um die Lehrer an der Schule: "Kriegen die ihr Gehalt? Immerhin zahlen ja die Eltern weiter. Es geht um Arbeitsplätze."

Nafziger und Haux wollen "der Schule noch eine Chance geben". "Wir zeigen uns auch nicht verschlossen", so Haux. "Wir wollen keine neue Schule. Aber wir wollen den Fuß in der Türe behalten." Beide betonen, im Falle einer weiteren Ablehnung einer neuen, ihnen genehmen Satzung, einen neuen Trägerverein gründen zu wollen.

Einer, den der Streit voll trifft, ist der neue Schulleiter Fabian Bögelsack. Er war bei der Pressekonferenz dabei und sprach von "massiven Kommunikationsproblemen untereinander". Alles klinge so doch "sehr nach Kindergarten. Es gibt einen riesigen Aufklärungsbedarf." Er sei ein "Freund von Kompromissen" und glaubt auch, dass nur eine neue, von allen Beteiligten anerkannte Satzung künftig ein effizientes Zusammenarbeiten ermögliche. Auch Bögelsack sprach sich "für eine zweite Chance" aus.

Die wird es wohl geben. In den nächsten Tagen werden die beiden Gemeinderäte nichtöffentlich über die Lage beraten. Eine weitere Mitgliederversammlung soll dann noch einmal über eine neue Satzung abstimmen. "So wollen wir einen Neustart ermöglichen", sagte Nafziger. Freilich nach den Vorstellungen der Politik.