Von Rainer Rutz, Planegg

Am 4. Mai wird sich das Schicksal der Musikschule Planegg-Krailling entscheiden. An diesem Tag findet eine nichtöffentliche Mitgliederversammlung statt, auf der über eine neue Satzung abgestimmt werden soll. Sie würde den Mitgliedern ihr bisheriges Stimmrecht nehmen und sie zu reinen Fördermitgliedern machen - was die Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Glauber-Diehl jetzt in einer scharfen Stellungnahme vehement ablehnt.

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und sein Kraillinger Amtskollege Rudolph Haux (FDP) reagieren mit der Vorlage einer neuen Satzung nach eigener Darstellung auf die andauernden Auseinandersetzungen in der Schule. Beide Gemeinden haben die Zuschüsse für das laufende Jahr in einer Größenordnung von rund 400 000 Euro deshalb zunächst auf Eis gelegt.

Die Darstellungen des Konflikts gehen weit auseinander

Freilich gehen die Darstellungen über die Streitigkeiten weit auseinander. Während ein Teil des Vorstands um Schriftführer Philipp Pollems und die stellvertretende Vorsitzende Stephanie Hamburger davon sprechen, "eine Person" - gemeint ist der frühere SPD-Gemeinderat Thomas H. Roy - habe "Partikularinteressen" vertreten und strebe wohl das Amt des Vorsitzenden an, weist die Vorsitzende des Betriebsrats dies zurück. Glauber-Diehl sieht vor allem Schriftführer Pollems in der Verantwortung: "Seit seiner Wahl versucht der Vorstand mit allen Mitteln, die Mitspracherechte der Mitarbeitervertetung einzuschränken und den Betriebsrat abzuschaffen, indem er künstlich einen Tendenzbetrieb kreierte, um weite Teile des Betriebsverfassungsgesetzes ausschließen zu können, so auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates."

Bei Tendenzbetrieben steht der Fokus nicht auf Gewinn, sondern eher auf politischen, ideellen oder künstlerischen Vorstellungen und Bestimmungen. Glauber-Diehl: "Bei einem Gerichtsverfahren ging es exemplarisch um die Neueinstellung einer Klavierlehrerin, die ohne Mitsprache des Betriebsrats erfolgt war. Mit der Person von Thomas Roy hatte diese Stellenneubesetzung überhaupt nichts zu tun." Es sei "eine Unsumme an Vereinsmitteln für Rechtsberatung ausgegeben worden, statt sie der eigentlichen Musikschularbeit zugute kommen zu lassen." Eine Satzungsänderung sei unnötig, der Verein "voll funktionsfähig". Die versuchte "Zerschlagung" der Musikschule erfolge "vom Kopf her mit zweifelhaften Motiven. Und das Traurige daran ist: Es ist überhaupt nicht notwendig."