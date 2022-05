Die Musikschule Planegg-Krailling mit mehr als 600 Schülern wird 50 Jahre alt. Das wird in der Pasinger Straße 6 in Planegg gefeiert und nach all der Distanz der letzten zwei Jahre dürfen alle Musikfans - ob jung oder alt, ob Jazz-, Rock-, Volksmusik- oder Klassikfans - endlich wieder ganz nah ran und zwar beim Live-Event im Kupferhaus am Samstag, 14. Mai. Fabian Bögelsack, seit September 2021 neuer Leiter der Musikschule, hat gemeinsam mit seinem Team von 20 Musiklehrern und den vielen Unterstützern der Musikschule Großes vor. "Die Musik, gemeinsames Musizieren und Ausprobieren, Mitmachen, Zuhören und Genießen, aber auch der rege Erfahrungsaustausch spielen am Tag der Musikschule im Kupferhaus die Hauptrolle", sagt der studierte Jazztrompeter und ergänzt: "Wir blicken zurück auf 50 Jahre Musikschule. Aber noch wichtiger ist, dass alle Musikbegeisterten aus der Region aus diesem Anlass zusammenkommen, um unser vielfältiges Angebot kennenzulernen."