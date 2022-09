Trotz des laufenden Insolvenzverfahrens beginnt der Unterricht in Planegg und Krailling wie gewohnt.

Trotz laufenden Insolvenzverfahrens hat die Musikschule Planegg-Krailling am Dienstag nach den Ferien wie gewohnt ihren Unterricht aufgenommen. Das Insolvenzverfahren war notwendig geworden, weil ein Weiterbetrieb laut einer Pressemitteilung der Gemeinden Planegg und Krailling "wegen unüberbrückbarer organisatorischer Differenzen zwischen Vereinsmitgliedern, dem Vorstand und den beiden Gemeinden" nicht möglich erschien. Die beiden Kommunen hatten sich letztlich geweigert, die jährlichen Zuschüsse in einer Höhe von rund 400 000 Euro an die Musikschule unter dem alten Trägerverein auszubezahlen.

Die 20 Lehrkräfte werden allerdings weiterbezahlt, sie sind, wie es hieß, alle weiterhin als Musiklehrer in Planegg tätig. Allerdings hat sich die Schule nun einen neuen Namen gegeben. Sie heißt ab sofort "Musikschule an der Würm e.V.". Es gibt einen neuen Trägerverein und der Unterricht wird gemeinnützig weitergeführt. Die neuen Verantwortlichen betonen, dass sich für Schüler und Eltern "praktisch nichts geändert" habe.

Neben den beiden Bürgermeistern Hermann Nafziger (CSU) aus Planegg und Rudolph Haux (FDP) aus Krailling äußerte sich auch der Leiter der Musikschule, Fabian Bögelsack, positiv über die Entwicklung: "Das Team der Musikschule möchte mithilfe des neuen Trägervereins den Fokus wieder vollständig auf die Ausbildung von musikbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen legen und die ungesunde Stimmung des vergangenen Schuljahrs hinter sich lassen."