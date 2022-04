Wer den schlechten Nachrichten in Dauerschleife für eine Weile zu entkommen sucht und sich zur Abwechslung mal ein paar heitere Klänge gönnen will, dem könnte am Dienstag ein Besuch der Seidl-Mühle nicht schaden. Dort wird die neue CD-Produktion der Musikschule Ismaning unter dem Moot "Happy Moments" vorgestellt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler werden live auf der Bühne einen mutmaßlich fröhlichen und inspirierenden Kammermusik-Abend gestalten. Hintergrund: Ende vergangenen Schuljahres wurden die Beiträge für die neue Musikschul-CD "Happy Moments" in kleinen Besetzungen sowie solistisch aufgenommen, jetzt sollen sie erstmal vor größerem Publikum erklingen. "Lassen Sie sich begeistern von der stilistischen Vielfalt wie auch dem musikalischen Können der Jugendlichen und erwachsenen Musizierenden", wirbt die Musikschule. Es sei dank der motivierenden und kompetenten Einstudierung der Lehrer "eine fantastische Einspielung" gelungen. Das CD-Release-Konzert am Dienstag, 5. April, im Großen Saal des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, beginnt um 18 Uhr. Reservierungen sind online möglich www.musikschule-ismaning.de/anmeldung-veranstaltungen/ oder telefonisch unter 089/3706356200. Der Eintritt ist frei.