Als Ausstellungsort ist das Kallmann-Museum ja schon seit gut zwei Monaten wieder zugänglich, nun startet auch die renommierte Musikreihe "Konzert im Kallmann" wieder: Am Samstag, 10. Juli, wird der Münchner Bassist, Cellist und Komponist Henning Sieverts mit einem kleinem, feinen Ensemble in Ismaning auftreten - allerdings nicht im Museum, sondern im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle. An Sieverts Seite agieren der New Yorker Vibrafonist Tim Collins, der australische Gitarrist Peter O'Mara und der Schlagzeuger Matthias Gmelin. Das Quartett steht für die Kunst, intellektuellen Jazz in sinnliche Melodien und rhythmische Raffinesse zu kleiden. Sieverts gilt mit mehr als 130 CD-Veröffentlichungen und etlichen Preisen, etwa dem Echo-Jazz, Bayerischen Staatspreis, Neuem Deutscher Jazzpreis, als einer der meist beschäftigten Jazzbassisten Europas. Tim Collins stammt aus New York und lebt seit einigen Jahren in München, er ist ein von der Kritik hochgelobter Vibrafonist. Peter O'Mara stammt aus Sydney und lebt seit mehr als 25 Jahren in München. Er war nicht zuletzt langjähriges Mitglied bei Klaus Doldingers "Passport" und hat zahlreiche Lehrwerke für Jazzgitarre geschrieben. Der mehrfach preisgekrönte Schlagzeuger Matthias Gmelin ist wegen seines einfühlsamen Spiels ein gefragter Drummer.

Bei gutem Wetter findet das Konzert "Vibes and Strings" auf der Open-Air-Bühne im Innenhof der Seidl-Mühle statt, Beginn 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter spielen die Musiker jeweils von 19 Uhr und 20.30 Uhr an in verkürzter Form im großen Saal der Seidl-Mühle. Karten kosten zehn, ermäßigt acht Euro. Für den Konzertbesuch ist eine Reservierung erforderlich unter: info@kallmann-museum.de oder 089/ 9612948. Den aktuellen Konzertbeginn erfahren Besucher am Veranstaltungstag von 12 Uhr an über www.kallmann-museum.de oder telefonisch unter 089/9612948.