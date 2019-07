25. Juli 2019, 21:45 Uhr Musik Ohrwurmrisiko im Theater

Ob man ihre Musik nun als soft swingenden Pop empfindet oder ihr das Label Singer-Songwriter aufklebt - wenn die vier Musiker der Münchner Band Change of Scenery die Bühne betreten und ihre ersten Töne den Raum erfüllen, entfaltet sich ein einnehmender Sound, wie ihn wohl nur akustische, handgemachte Livemusik erzeugen kann. Einnehmend, aber nicht gefällig, so kommt dieser Klang daher, und die englischsprachigen Texte der Kompositionen erzählen mit fein rhythmisierten, teils melancholischen Sprachbildern von den Haupt- und Nebenschauplätzen des Lebens. Cajón und Percussion, Klavier und Gitarre flankieren den melodischen Gesang von Frontman Basti. Die Band, die am Sonntag, 28. Juli, im Kleinen Theater Haar gastiert, warnt ganz unbescheiden vor "Ohrwurmrisiko" und verspricht, ihrem Publikum das Gefühl zu vermitteln, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu lauschen. Changes of Scenery wurde 2016 gegründet und gewannen damals auf Anhieb den 34. Münchner Song Contest der Munich Song Connection. Ihr Konzert am Sonntagabend beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.kleinestheaterhaar.de.

Am Mittwoch, 31. Juli, gibt es beim "Feierabend im Theater" erneut Livemusik. Das Münchner Trio Café Voyage verspricht eine Melange aus Cello und funky Gitarre, Gypsy-Rhythmus und französischem Chanson. Ihr Konzert beginnt um 19 Uhr, der Grill im Theatergarten wird bereits um 17 Uhr angeheizt.