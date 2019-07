12. Juli 2019, 21:25 Uhr Musik Klanggewaltige Bigband

Die Bigband Dachau ist ein erstaunlicher Klangkörper. Eine gewisse Vorstellung von der mitreißenden Spielfreude und Dynamik der Gruppe vermittelt die Selbstdefinition als "Massiv Jazz Techno-Ensemble" - und dass der umtriebige musikalische Leiter Tom Jahn sich als Künstler Tom Tornado nennt, ist auch gerechtfertigt. 2018 mit dem Tassilo-Kulturpreis der SZ ausgezeichnet, fesselt die Bigband Dachau das Publikum in Clubs ebenso wie auf Festivals, was sie unter anderem beim Montreux Jazz Festival 2017 oder zur Expo-Weltausstellung in Mailand 2015 demonstriert hat. Ihr Markenzeichen: die virtuose Kombination aus treibenden Beats, elektronischer Tanzmusik mit der Wucht eines Bigband-Bläsersatzes und Live-Improvisation. Am Freitag, 19. Juli, gastiert die Bigband in Oberschleißheim. Das mit Sicherheit klanggewaltige Open-Air-Konzert findet am Bürgerplatz statt und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, bei starkem Regen wird das Konzert in den Bürgersaal verlegt.