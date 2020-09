Von Udo Watter, Neubiberg

Schuld war nicht der Bossa Nova, sondern Claudio Roditi. Der brasilianische Jazztrompeter trägt eine ganz wesentliche Verantwortung dafür, dass die Unterbiberger Hofmusik das wurde, was sie heute ist - ein erfolgreicher Wegbereiter der Neuen Volksmusik, ein Ensemble, in dem das Crossover, die virtuose Kombination verschiedener musikalischer Traditionen so selbstverständlich ist wie Konzerttourneen in alle Welt.

Roditi, der als 1946 in Rio de Janeiro geborener Brasilianer auch ein Faible für Bossa Nova hatte (und diesen immer wieder gerne mit Jazzstandards aus dem Great American Songbook mixte), ist im Januar dieses Jahres im Alter von 73 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Die Unterbiberger, die ihm so vieles zu verdanken und mit ihm so oft auf CDs zusammengespielt hatten, haben ihm ein Album gewidmet, das jetzt im Sommer erschienen ist: "Für uns war er Freund, Onkel und Inspiration ... Mit diesem Album wollen wir Claudio gedenken und die Erinnerung an ihn wachhalten - und allen Jazzfans die Möglichkeit geben, seine schönsten Soli immer wieder zu hören", schreiben sie im Booklet. Die CD trägt den Titel "In memoriam Claudio Roditi" (zu bestellen unter www.unterbiberger.de/hofladen) und versammelt 20 Jahre Bandgeschichte. "Unser Tonmeister Johannes Wallbrecher hat das Kunststück vollbracht, Aufnahmen, die bis zu 20 Jahre auseinanderliegen, nach dem Mastern wie ein einzelnes wunderschönes Album klingen zu lassen", schwärmt Xaver Himpsl.

Detailansicht öffnen Der brasilianische Startrompeter Claudio Roditi war nicht nur eine musikalische Inspiration für die Unterbiberger, sondern konzertierte auch am Ort und war öfter zu Gast am heimischen Hof. (Foto: Claus Schunk)

Anfang der Neunziger hat Roditi, der in seiner langen Karriere zweimal für den Grammy nominiert war, den Weg gewiesen: Franz Josef Himpsl, der mit seiner Frau Irene und den Söhnen Xaver Maria, Ludwig Maximilian und Franz junior das Gros des Ensembles bildet, hatte 1992 bei dem international bereits bekannten Jazztrompeter aus Brasilien einen Meisterkurs besucht. Man lernte sich näher kennen, Roditi besuchte die Himpsls in Unterbiberg zum Weißwurstfrühstück, die Gastgeber spielten bayerische Klänge, und er fing an, dazu zu improvisieren. Dass daraus irgendwann ein veritables Konzertprojekt würde - und in gewisser Weise auch die Geburt eines neuen Crossover-Stils - hätte Franz Himpsl damals nicht für möglich gehalten. Erst als Roditi sich bei einem erneuten Aufenthalt in München nach längerer Zeit mal wieder meldete und ihn an die Idee erinnerte, realisiert er es: "Mir wurde klar: Der meint das ernst. Das ist kein Schmarrn" so Franz Himpsl. Er mietete kurzerhand ein Studio, es entstand die CD "Bajazzo - Unterbiberger Hofmusik meets Claudio Roditi, die 1995 erschien und trotz manch konservativer Bedenkenträger den Weg ebnete für neue Varianten der Volksmusik und des Genre-Mix. Der Brasilianer, der ein in der Szene renommierter Startrompeter war, verlieh traditionellen Stücken wie der "Maxglaner Polka", "Ich und der Mond" oder "Zigeunerpolka" seine besondere improvisatorische, jazzige Note, mal virtuos groovig, mal lyrisch-warm. Diese Stücke sind auch auf der Hommage-CD zu hören.

Detailansicht öffnen Die Unterbiberger mit Franz Josef (v.l.) und Irene Himpsl (r.) sind Pioniere der Neuen Volksmusik. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Hinzu kommen Werke aus anderen, späteren Alben wie "Logo Logo - Neuboarischer" aus "Bavaria Meets the World", "Midnight Zwieback" aus "Made in Germany" oder ein Live-Gig "Maribor", komponiert von Irene Himpsl sowie das mitreißend arrangierte "Sempre é Carnaval" Schön ist auch das von Roditi komponierte "Memories - Part 3", das eine leicht und federnd rhythmisierte Lebenslust atmet. Roditi, der als aufgeschlossener und zugleich bescheidener wie warmherziger Künstler galt, wurde ein Freund der Familie und hat nicht zuletzt die jüngeren Himpsls wie Xaver Maria und Ludwig "Wiggerl" Maximilian beeinflusst - beide spielen auch in der Combo "Bavaschôro", die brasilianischen Choro mit bayerischem Touch kombiniert. Eine CD hat Franz Himpsl auch Kristen Park, der Witwe von Roditi in die USA geschickt, die sich in einem Antwortschreiben tief bewegt zeigte wie auch der mit der Hofmusik verbundene amerikanische Jazztrompeter Bobby Shew.

Der "sehr emotionale Rückblick" auf 20 Jahre Bandgeschichte ist das eine, für die Himpsls heißt es freilich auch, die Zukunft im Schatten von Corona zu gestalten und als teils freie Musiker, die in den zurückliegenden Monaten sich finanziell bescheiden mussten, wieder mehr Geld zu verdienen. Am 18. September spielt die Hofmusik in der Münchner Residenz beim Brunnenhof Open Air - eine Veranstaltungsreihe für freischaffende Musikgruppen mit insgesamt 32 Konzerten. Ludwig Himpsls finanzielle Situation hat sich immerhin dadurch entspannt, dass der Perkussionist und Hornist heuer von der Stadt München ein Musikstipendium erhalten hat. In der Begründung heißt es unter anderem, er habe "vom siebten Lebensjahr an gelernt, die traditionelle bayerische Volksmusik respektvoll und originell mit anderen regionalen Stilen und Genres zu kreuzen. Und dies an der Seite von Größen wie den Trompetern Claudio Roditi, Bobby Shew und Matthias Schriefl ... also gewissermaßen aus erster Hand."