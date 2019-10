Ein besonderes Chor-Konzert gibt es am Sonntag, 13. Oktober, in Haar zu hören. Fast 120 Menschen, Musiker und Sänger der Chorvereinigung Haar und der Liedertafel Erding treten da gemeinsam auf und präsentieren das Alexanderfest, eine Ode, die im Original von Georg Friedrich Händel stammt und die später Wolfgang Amadeus Mozart bearbeitete. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr in der St. Raphael-Kirche an der Ringstraße 35 in Haar. In dem Werk geht es darum, wie Alexander der Große seine Krieger versammelt, um den erfolgreichen Feldzug gegen Persien zu feiern. Als Solisten bringen diese Geschichte Ira Maria Scholz (Sopran), Andreas Hirtreiter (Tenor), Johannes Gruber (Bass) auf die Bühne. Am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, wiederholen die Chöre das Konzert in der Stadthalle Erding. Der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten sind in dem Schreibwarengeschäft Willerer in Haar oder an der Abendkasse erhältlich.