Der Barockkomponist Reinhard Keiser (1674 bis 1739) war ein Zeitgenosse von Bach und Händel. Heute ist er weitgehend vergessen, hat aber als Schöpfer von mehr als 70 Opern durchaus Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen. Zugeschrieben wird ihm auch die Komposition der "Markus-Passion", die der Kammerchor und das Kammerorchester des Leonhardi-Ensembles an diesem Samstag, 6. April, in der Kreuz-Christi-Kirche Höhenkirchen aufführen. Sie schildert, anders als die großen Passionen die Leidensgeschichte in eindringlich kurzer Weise. Als Evangelist tritt Andreas Meyler auf, als Jesus Florian Eggers, zudem wirken Katharina Althaus, Sopran, und Michael Burghart, Orgel, solistisch mit. Die musikalische Leitung hat Michael Merl. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.