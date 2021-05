"Toskana" - Schon der Name der Region im Herzen Italiens bringt so manche Augen zum Leuchten. Mit einsamen Gebirgslandschaften im Apennin, gewaltigen Marmor-Steinbrüchen in Carrara, befestigten, malerischen auf Felsen thronenden Orten, traumhaften Stränden, duftender Macchia auf Elba und mächtigen Pinienwäldern der Maremma, gibt es hier eine einzigartige, vom Menschen geformte Kulturlandschaft. Roland Koch präsentiert an diesem Dienstag, 4. Mai, 19 Uhr, in einer Multivisionsshow via Zoom, angeboten von der VHS Nord, die Schönheiten der Toskana. Nach erfolgter Anmeldung (Kursnummer: T1714K-WEB) unter www.vhs-nord.de wird der Zugangslink zugesendet.