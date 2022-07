Von Udo Watter, Oberhaching

Alles ist durchgetaktet, keine Sekunde wird verschwendet, die von Energie durchströmten Protagonisten jagen pausenlos nach neuer Intensität. Wenn in einer Welt das Prinzip gilt "Erlebe so viel wie möglich!", dann ist das Tempo gnadenlos rasant. Jugendliche gelangen mit Saltos zur Schule, das Date findet hoch oben am Trapez statt und den Spagat zwischen allen möglichen Erlebnisdimensionen gilt es auch zu beherrschen. Unter dem Titel "Der Spagat des Lebens - nutze die Sekunde" zeigt das Münchner Sporttheater Ensemble des TSV Oberhaching im Unterhachinger Kubiz eine artistische Show mit einem spannenden Inhalt. Insgesamt gibt es drei Vorstellungen, zwei am Samstag, 9. Juli, und eine am Sonntag, 10. Juli.

Die Geschichte spielt in einer Zukunftswelt in einer kleinen Stadt am Meer, deren Bürger im Steampunk-Look gekleidet sind und in der Erlebnisse das höchste Gut sind: "Freizeitstress" in krasser Form. Wenn jemand indes zu langsam ist für diese Geschwindigkeit, was dann? Verändert sich dann alles innerhalb einer Sekunde? Wie wichtig ist es, dem Rhythmus des eigenen Herzens zu folgen?

Das Münchner Sporttheater Ensemble wurde 1988 als Gruppe des TSV Oberhaching gegründet. Das Ensemble tritt regelmäßig auf Showbühnen in Deutschland und bei internationalen Veranstaltungen auf und zeigt auch abendfüllende Stücke auf der Theaterbühne. "Der Spagat des Lebens - nutze die Sekunde" ist die zwölfte Produktion des Ensembles, die zweite unter Leitung von Verena Kanoldt und ihrem Team. Das Sporttheater hat drei Nachwuchsgruppen und zählt aktuell 110 Artisten im Alter von sieben bis 60 Jahren. "Unsere Passion: Immer Neues ausprobieren, kombinieren, kreativ entwickeln und die Akrobatik am Boden oder in der Luft in eine aufregende Geschichte verpacken", beschreiben sie ihre Maxime. Für die fantasie- und auch humorvolle Geschichte zeichnet diesmal Nina Hausner verantwortlich. Neben Verena Kanoldt agiert sie auch als Regisseurin und Katharina Kubsch begleitet die vermutlich spektakulären Akrobatik-Szenen am Klavier.

Die Samstagsvorstellungen des Ensembles beginnen um 14.30 Uhr und um 20 Uhr, am Sonntag ist das Kubiz von 18 Uhr an Schauplatz von Saltos, Spagaten und Verfolgungsjagden auf Stelzen.

Karten gibt es im Vorverkauf über https://kubiz-tickets.reservix.de oder im Kubiz (Telefon 089/66 555 316) oder per E-Mail: tickets@unterhaching.de.