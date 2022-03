Von Udo Watter, Ottobrunn

Johann Sebastian Bachs Musik feiert die göttliche Schöpfung und verleiht der göttlichen Liebe vielfältigen musikalischen Ausdruck. Selbst Zuhörer, die Begriffen wie "göttliche Schöpfung" mit säkularer Skepsis begegnen, dürften Bachs Kantaten, Kirchenlieder oder Orgel-Toccaten in eine Art transzendentale Ergriffen- und Geborgenheit entführen. Auch im Angesicht von Leid und Endlichkeit schafft es der große Komponist immer wieder, hoffnungsvolle Freude klangvoll zu entfalten.

"Seine Musik ist wie seine Beziehung zu Gott: Schnörkellos, klar, glaubhaft, durchsichtig und voller Demut", sagte einmal Walter Kersten, langjähriger Vorstands- und Ehrenvorsitzender des Fördervereins "Freunde des Münchener Bachchores" über Bach. Kersten, der lange in Ottobrunn lebte, ist Anfang März gestorben, und ihm zu Ehren geben das von ihm so geschätzte und unterstützte Ensemble mit dem musikalische Leiter Hansjörg Albrecht ein Gedenkkonzert an diesem Sonntag, 3. April. Schauplatz ist die Michaelskirche in Ottobrunn, Ganghoferstraße 26, Beginn ist um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen das sechsstimmige Ricercare aus Bachs "Musikalischem Opfer", seine Partita "Sei gegrüßet, Jesu, gütig" sowie die berühmte Passacaglia & Fuge c-Moll, die Hansjörg Albrecht an der Rieger-Orgel spielen wird. Mitglieder des renommierten Münchener Bach-Chores werden zudem Choräle aus Bachs "Matthäus-Passion" vortragen.

Wie es in der betreffenden Pressemitteilung heißt, aus der auch das oben erwähnte Zitat stammt, hat sich Walter Kersten über mehrere Jahrzehnte um den Münchener Bach-Chor verdient gemacht: "Gerade in den Umbruchjahren nach Karl Richters Tod 1981 (Gründer des Chores, die Red.) war Dr. Kersten eine Persönlichkeit, welche die Geschicke dieses Klangkörpers in den ersten Jahren entscheidend mitprägte und maßgeblich am Aufbau und der Neupositionierung des Münchener Bach-Chores beteiligt war."

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Erlös am Ausgang ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt.