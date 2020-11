Zwei Linienbusse sind am Donnerstagmorgen in Unterschleißheim ausgebrannt, wobei ein Sachschaden von 150 000 Euro entstanden ist. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Hartmut-Hermann-Weg niemand, laut Feuerwehr sind aber Betriebsstoffe in ein angrenzendes Waldstück geflossen. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen. Zu dem Brand war es gekommen, als der 51-jährige Fahrer eines der beiden Busse sein Fahrzeug an der Straße für eine Pause geparkt hatte und die Standheizung laufen ließ. Plötzlich nahm er gegen 9.10 Uhr im hinteren Bereich des Busses Rauch und offene Flammen wahr und versuchte noch, den Bus vom Fahrbahnrand weg zu lenken, weil er fürchtete, das Feuer könnte auf den Wald übergreifen. Allerdings kam der Bus neben einem zweiten Bus zum Stehen, der anschließend ebenfalls Feuer fing. Bis die 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Unterschleißheim und Riedmoos an der Unglücksstelle waren, versuchte der Busfahrer noch, der Flammen mit einem Feuerlöscher Herr zu werden. Die Einsatzkräfte, die schon von Weitem durch den Rauch zu den brennenden Bussen gelotst wurden, brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, nachdem der Einsatzleiter angesichts der Größe des Brandes die Alarmstufe angehoben hatte. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig. Beide Busse wurden mit einem Schaumteppich bedeckt. Nach etwa einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde wegen der ausgelaufenen Flüssigkeiten gerufen. Der Hartmut-Hermann-Weg blieb vorerst gesperrt.