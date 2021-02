Gärten, Parks, Höfe, Plätze oder Promenaden sind Erscheinungsformen der Landschaft, die sich im Unterschied zur Wildnis als vom Menschen gestalteter Raum definiert. Der Landschaftsarchitekt Günther Vogt aus Zürich beschäftigt sich vorrangig mit den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadtlandschaft. An diesem Donnerstag, 4. Februar, ist er im Oskar-von-Miller-Forum, Oskar-von-Miller-Ring 25, zu Gast und spricht über "Die Natur in der Stadt". Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und wird unter www.ofmf.de als Livestream übertragen. Während dessen können per E-Mail Fragen an vortrag@ovmf.de gesendet werden.