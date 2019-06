30. Juni 2019, 22:16 Uhr München Wissen

BILDUNGSZENTRUM EINSTEIN 28

Einsteinstr. 28

Ein großer Schritt für die Menschheit? Die Folgen der Mondlandung. Vortrag von Klaus Rohe, Di, 20 Uhr

Kants Kritik der ästhetischen Urteilskraft - Das Schöne und die Zweckmäßigeit. Vortrag von Hermann Schlüter, Di, 10 Uhr

Supermassive Schwarze Löcher. Vortrag von Lisa Steinborn, Di, 18 Uhr

CAFÉ LUITPOLD

Brienner Str. 11

Die SPD im Aufwind?! Diskussion mit Christian Ude, Jan Fleischhauer und einem Überraschungsgast, Mo, 20 Uhr

DEUTSCHES MUSEUM

Museumsinsel 1, ☎ 217 91

Jupiter - Unser größter Planet. Führung. Treffpunkt: Aufgang zur Ostkuppen im Museumshof, Di, 21 Uhr

Kirmes - Jagdstände im Hof des Deutschen Museums. Führung, Di, 15.30 Uhr

Raketenentwicklung und Raumfahrt von den Zwanzigerjahren bis in die Sechzigerjahre. Vortrag, Reihe "Faszination Original". Eintritt frei. Treffpunkt: Hauptpforte am Bibliotheksgebäude, Di, 18 Uhr

Knowledge-Control Regimes in Genomics. Montagskolloquium. Eintritt frei, Bibliothek, Mo, 16.30 Uhr

EVANGELISCHE STADTAKADEMIE

Herzog-Wilhelm-Str. 24, ☎ 549 02 70

Die Bhagavadgita - Ein Text mit Widersprüchen? Vortrag von Renate Syed zum 150. Geburtstag Mahatma Gandhis, Di, 19.30 Uhr

FRAUENKIRCHE

Frauenpl. 12

Kirchenführung Dom. Veranstalter: Münchner Bildungswerk. Treffpunkt: unter der Orgelempore, Di, 10.30 Uhr

Nacht der Sinne. Führung des Münchner Bildungswerks. Treffpunkt: Hauptportal, Di, 20.30 Uhr

GASTEIG

Rosenheimer Str. 5, ☎ 48 09 80

Die "Judenräte" am Beispiel von M. Ch. Rumkowski dem Ältesten der Juden in Lodz. VHS-Vortrag, Mo, 18 Uhr

Die Kunst des Selbstverständlichen? Die neue Ostpolitik Willy Brandts 1970. VHS-Vortrag, Di, 10 Uhr

Karl Popper - Der Denker der offenen Gesellschaft. VHS-Vortrag, Mo, 20 Uhr

JUSTIZPALAST

Prielmayerstr. 7

Willkür und Widerstand. München im Nationalsozialismus. Veranstalter Münchner Bildungswerk. Treffpunkt: Eingang, Mi, 14 Uhr

LMU

Schellingstr. 3

How to see a city? Media, Data, Visualization. Vortrag von Lev Manovich. Raum H 030, Di, 18 Uhr

LMU

Geschwister-Scholl-Pl. 1, ☎ 21 80-0

Religiöse Rechtsnormen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ein Testfall für Toleranz in Pluralismus und Demokratie. Vortrag, Reihe "Religion und Toleranz". Raum A 017, Mo, 18.15 Uhr

MATHÄSER FILMPALAST

Bayerstr. 5, ☎ 51 56 51

Mein Leben ohne gestern: Mit Demenz kommunizieren. Filmvorführung von "Still Alice" (USA 2014) und Diskussion mit Rosmarie Maier und Sophia Poulaki, Mo, 19 Uhr

MUSEUM BRANDHORST

Theresienstr. 35 a, ☎ 238 05 22 86

Arthur Jafa. Panelgespräch mit dem Künstler anlässlich der Ausstellung "Forever Young". Eintritt frei. Begrenzte Platzzahl, Mo, 19 Uhr

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM

Max-Mannheimer-Pl. 1, ☎ 23 36 70 00

Paradigmenwandel in der Holocaust-Erinnerungskultur. Vortrag von Andrea Petö. Eintritt frei, Mo, 19 Uhr

Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge. Kostenloser Rundgang, Auditorium, Di, 17.30 Uhr

SENIORENTREFF NEUHAUSEN

Leonrodstr. 14 b, ☎ 16 80 60

Das Herz aus ganzheitlicher Sicht. Vortrag von Sieglinde Schuster-Hiebl. Eintritt frei, Mo, 14 Uhr

SIGI-SOMMER-PLATZ

Schäftlarnstr. 92

Sigi Sommer und das Viertel seiner Kindheit. Kostenlose Stadtführung mit Helga Lauterbach-Sommer aus Anlass der Stadtteilwoche in Sendling-Obersendling, Di, 15 Uhr

ST. PETER (ALTER PETER)

Rindermarkt 1, ☎ 260 48 28

Kirche im Duett: St. Peter und Heilig Geist. Führung des Münchner Bildungswerks. Treffpunkt: unter der Orgelempore, Mo, 15 Uhr

ZENTRUM ST. BONIFAZ

Karlstr. 34

Sommerakademie: Michael von Faulhaber, Erzbischof von München und Freising. Vortrag von Thomas Schütte. Eintritt frei, Di, 20 Uhr