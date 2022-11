Das Malion Quartett zählt zu den jungen, aufstrebenden Ensembles der Kammermusikszene. Dem Streichquartett wird enormes Potenzial und "ein außergewöhnlich homogenes und klares Klangbild" bescheinigt. Am Donnerstag, 24. November, 20 Uhr, spielen die vier Musiker in der Reihe "Brunnthaler Konzerte" im Saal des Hotels und Landgasthofs Brunnthal. Auf dem Programm: Werke von Haydn, Mendelssohn-Bartholdy und Beethoven. Karten gibt es im Rathaus Brunnthal (Telefon 08102/890 12) von 8 bis 12 Uhr und an der Abendkasse.