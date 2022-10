Interview von Bernhard Lohr, Unterföhring

Beim Münchner Klimaherbst kommen viele zusammen, die die Energiewende in der Landeshauptstadt voranbringen wollen. Zum 16. Mal bereits geht es vier Wochen vom 7. Oktober bis 6. November in vielen Vorträgen und Aktionen um Verkehr, Bauen und die Stadtplanung der Zukunft. Dazu hat der Bürgermeister von Unterföhring, Andreas Kemmelmeyer, auch einiges zu sagen. Auf Unterföhringer Flur steht das Heizkraftwerk Nord der Stadtwerke München, dessen Kohleblock eigentlich nach einem Bürgerentscheid jetzt abgeschaltet werden müsste. Die Stadt wollte diesen durch Gas ersetzen. Kemmelmeyer findet: Beides ist keine gute Idee. Er hält im Vorfeld des Klimaherbstes am Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr im Münchner Zukunftssalon einen Vortrag über "Fossile Kraftwerke - oder doch lieber Erneuerbare Energien?"

SZ: Der Winter steht bevor. Viele im Raum München setzen darauf, dass sie dank dem Heizkraftwerk München Nord eine warme Stube haben. Dort wird jetzt Müll und Steinkohle verbrannt. Wie soll dort Ihren Vorstellungen nach in zehn Jahren die Wärme produziert werden?

Andreas Kemmelmeyer: So wie wir es eigentlich schon seit über zehn Jahren machen in Unterföhring. Indem man umstellt auf regenerative Energien, wie die Geothermie. Wir verfügen über große Möglichkeiten durch die geologisch günstige Lage im Malmbereich im Großraum München. Wir in Unterföhring und viele Gemeinden im Umland setzen auf Geothermie als Wärmequelle - und nicht auf fossile Brennstoffe. Das haben wir auch unmissverständlich im Bebauungsplan klargemacht, den wir 2019 für das Gelände des Heizkraftwerks Nord beschlossen haben. Wir haben gesagt, wir machen keine Verhinderungsplanung, sondern eine Zukunftsplanung für regenerative Energien.

Detailansicht öffnen "Wir sind immer entspannt", sagt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. Aber trotzdem vertritt er klare Positionen. (Foto: Robert Haas)

Sie sehen die Zukunft in den Erneuerbaren. Die Stadt München will auch weg von den fossilen Brennstoffen. Wo liegt das Problem?

Dieses Bekenntnis hört man immer wieder. Doch das sind im Moment für mich noch Lippenbekenntnisse, weil nichts passiert.

Es gab in München doch ein klares Votum: den Bürgerentscheid, den Kohleblock in Unterföhring 2022 abzuschalten.

Ja, im Jahr 2017 war das. Aber schauen Sie mal, was seitdem passiert ist. Nämlich gar nichts. Es gab den Willen, eine Gasturbine auf unserer Flur zu erstellen. München wollte von uns dafür den Bebauungsplan ändern lassen, weil wir Planungshoheit haben. Das weiß man in der Stadt zumindest. Dann hieß es: Wenn wir das nicht genehmigen, dann - so die Intention der Stadtspitze - würde man das rechtlich durchsetzen und unseren Beschluss durch die Regierung von Oberbayern ersetzen lassen. Das hat die Regierung zum Glück abgelehnt. Das mit der Gas- und Dampfturbinenkraftanlage klingt ja mal ganz nett. Aber wenn man sich das anschaut, ist es eben auch ein fossiler Brennstoff.

Und dann ist da Russlands Krieg in der Ukraine und sein Gaskrieg: Gas ist im Moment keine Lösung, sondern das Problem.

Aber das ist das, was der Stadt im Moment unter Nachhaltigkeit vorschwebt. Ich sehe eine große Diskrepanz: Einerseits rühmen sich die Stadtwerke für Windparks sonst wo. Und in München nichts? Da hat man lange Zeit die Energiewende verschlafen. Wir haben als kleine Gemeinde Unterföhring mit 11 500 Einwohnern mehr als 80 Millionen Euro in Geothermie investiert. Wenn Sie das mal umrechnen auf die Größe der Stadt München, dann können Sie sich selbst ein Bild machen, was alles möglich wäre.

Sie fordern von der Landeshauptstadt und den Stadtwerken einen massiven Geothermieausbau?

Das fordern wir die ganze Zeit. Die Stadtwerke München haben auch ein Alternativkonzept vorgelegt. Aber es passiert ja nichts.

Das "Alternativkonzept: Bausteine der Nachhaltigkeit" sieht zwei Biomasse-Heizkraftwerk-Blöcke vor, mehrere optionale Elektro- Wärme-Kessel, zwei Photovoltaik-Anlagen und eine Geothermie- anlage.

Aber wenn ich von Seiten der Politik dann die Reden höre von der Systemrelevanz des Steinkohleblocks. Gut. In der jetzigen Energiekrise ist es unter Umständen eine Möglichkeit zu sagen, wir brauchen den Kohleblock jetzt über 2023 hinaus. Das kann man noch darstellen in irgendeiner Weise. Aber irgendwann muss Schluss sein mit Stadtratsbeschlüssen wie in der der Vergangenheit, in dem Jahr auch noch vor der Sommerpause. Da geht mir einfach ein klares Signal ab.

Der Stadtrat muss also Ihrer Meinung nach Farbe bekennen.

Und auch der OB muss Farbe bekennen, weil es nicht geht, dass die Stadtwerke ein Konzept vorlegen und der Stadtrat tut so, als gäbe es das nicht und beschließt nur, das Kraftwerk aus Gründen der Systemrelevanz weiterlaufen zu lassen und dann irgendwann ein Gaskraftwerk zu bauen. Weil dies weniger CO₂ ausstößt als ein Kohlekraftwerk.

Sie haben mit der Planungshoheit einen starken Hebel. Sie können doch eigentlich entspannt sein.

Wir sind immer entspannt. Ich habe dem Oberbürgermeister auch gesagt, als er mit Anwälten gedroht hat, dass auch der Bürgermeister und der Gemeinderat einer kleinen Gemeinde wie Unterföhring sehr wohl wissen, dass sie die Planungshoheit haben. Und diese werden wir bis zum letzten ausschöpfen. Wir werden Anfang nächsten Jahres den Bebauungsplan beschließen, der hat dann Rechtskraft. Und wenn dann etwas quer kommt, haben wir immer noch die Möglichkeit einer Veränderungssperre.

