Von Stefan Galler

An dem Tag, als Russland die Ukraine angriff, erlebte Tobias Thalhammer dramatische Szenen im Backstage-Bereich einer Dortmunder Konzerthalle. Der 42 Jahre alte Lokalpolitiker, einst für die FDP im Landtag und seit 2018 in der CSU, ist im Hauptberuf Inhaber einer Teleproduktionsfirma und der Konzertagentur Piosenka Plus, vermarktet unter anderem eine Band, die Songs der Rockband Metallica interpretiert - und deren Mitglieder allesamt aus Kiew stammen. Einen Tag vor Kriegsbeginn startete Scream Inc., so der Name der Band, auf eine Deutschland-Tour, nicht ahnend, wie dramatisch sich die Lage in der Heimat entwickeln würde. "Ich weiß nicht, ob dort einfach nicht klar berichtet wurde oder sie es nur nicht mitbekommen haben, aber sie waren völlig vor den Kopf gestoßen", schildert Thalhammer.