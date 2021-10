Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist längst zum Barometer für Stimmungen in der Bevölkerung geworden, auch jetzt bei der Bundestagswahl. Eine gute Idee also, die Beiträge dort genau unter die Lupe zu nehmen. Genau das tun derzeit Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr in Neubiberg gemeinsam mit der IABG in Ottobrunn bei dem Projekt Sparta (Society, Politics and Risk with Twitter Analysis). Sie untersuchen in einem interdisziplinären Team rund um Politik-Professorin Jasmin Riedl Tweets zur Bundestagswahl 2021. Die SZ sprach mit Riedl darüber, welche Prognosen das Projekt für die Regierung der Zukunft zulässt und wie das Team genau vorgeht.