Aschheim

Sitzung des Gemeinderates. Feststadl, Eichendorffstraße 10; Donnerstag, 19.30 Uhr.

Baierbrunn

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Rathaus, Sitzungssaal, Bahnhofstraße 2; Donnerstag, 19 Uhr.

Feldkirchen

Sitzung des Gemeinderates. Rathaus, Sitzungssaal, Rathausplatz 1; Donnerstag, 19 Uhr.

Garching

Neue Sprechzeiten Garchinger Hospizkreis. Jeden Montag, von 14 bis 16 Uhr, im Büro Königsgarten, Mühlfeldweg 2. Telefonische Erreichbarkeit der Einsatzleiterin Kerstin Kubo unter t 0176/45 63 48 63.

Grasbrunn

Jazzkonzert mit House of Jade. Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung wird dringend empfohlen unter t 46 92 48. Gasthof Gut Keferloh, Freitag, 31. Juli, von 20 Uhr an.

Grünwald

Sitzung des Bauausschusses. Rathaus, großer Sitzungssaal, Rathausstraße 3; Donnerstag, 19 Uhr.

Haar

Funk You. Musikkabarett mit Florian Wagner. Kleines Theater Haar, Casinostraße 6; Freitag, 24. Juli, 19 Uhr.

Hohenbrunn

Sitzung des Gemeinderates. Schulhaus Hohenbrunn, Siegertsbrunner Straße 11; Donnerstag, 19.35 Uhr. Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Sitzung des Gemeinderates. Mehrzweckhalle, Bahnhofstraße 12; Donnerstag, 19 Uhr. Ismaning

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Hainhalle, Erich-Zeitler-Straße 5; Donnerstag, 19 Uhr. Roland Fürstenhofer - Überall ist Wunderland. Malerei und Grafik. Der Künstler wird zum Ausstellungsbeginn am Freitag, 24. Juli, von 14.30 bis 18 Uhr anwesend sein. Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, t 96 68 52.

Kirchheim

Kundalini Yoga-Workshop in den Ferien. Von Montag, 27. Juli bis Montag, 31. Juli, bietet das Familienzentrum Kirchheim zu verschiedenen Zeitfenstern diesen Workshop an. Weitere Infos und Anmeldung bei Sigrid Kaur Urban unter t 08121/438 68 60.

Neubiberg

Radtour nach Poing - Ausflug mit der Kolpingsfamilie. Auf knapp 20 Kilometern geht die Fahrt auf ebenem Gelände dahin, teils durch Waldstücke, oft entlang großer Felder und kleiner Ortschaften. Treffpunkt an der Katholischen Pfarrkirche Rosenkranzkönigin, Hauptstraße 36; Samstag, 25. Juli, 9 Uhr.

Oberhaching

Sitzung des Gemeinderates. Bürgersaal beim Forstner, Kybergstraße 2; Dienstag, 28. Juli, 19.30 Uhr.

Oberschleißheim

Kommunalpolitische Radltour mit der SPD. Der zweite Bürgermeister Harald Müller sowie Fraktionssprecher Florian Spirkl werden mitradeln. Treffpunkt am Bürgerplatz; Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr.

Ottobrunn

Traum und Fernweh. Ausstellung von Martina Schulz und Elfriede Schweiger. Zu sehen bis 31. Juli; Donnerstag und Freitag, 15 bis 18 Uhr; Samstag, 13 bis 13 Uhr. Galerie Treffpunkt Kunst, Rathausstraße 5. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses.Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2; Dienstag, 28. Juli, 19 Uhr.

Pullach

Wochenmarkt. Der Pullacher Wochenmarkt am Kirchplatz findet am Donnerstag, von 13 bis 18 Uhr statt.

Sauerlach

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Rathaus, Sitzungssaal, Bahnhofstraße 1; Donnerstag, 19 Uhr. Sitzung des Gemeinderates. Mehrzweckhalle Sauerlach, Am-Otterloher-Feld 2; Dienstag, 28. Juli, 19 Uhr.

Taufkirchen

Sitzung des Gemeinderates. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird den Bürgern die Möglichkeit zum Vorbringen ihrer Wünsche vor dem Gremium eingeräumt. Kultur- und Kongresszentrum, großer Saal, Köglweg 5; Donnerstag, 19.30 Uhr.

Genussvolle Ernährung für das beste Alter. Wie das geht, erklärt Ernährungsberaterin Anne Kösler vom Landratsamt München in einem kostenfreien Vortrag. Anmeldung erforderlich unter t 666 10 03 90. Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe, Eschenstraße 40; Mittwoch, 29. Juli, von 14 bis 15 Uhr.

Waffeln to go. Das Team des "offenen Kinderzimmers" der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bietet eine besondere kulinarische Abwechslung - Frisch zubereitete Waffeln für 1,50 Euro pro Stück. Der Verkauf findet am Mittwoch, 29. Juli, von 15 bis 17 Uhr, vor dem Haus der Nachbarschaftshilfe am Ahornring 119, statt. Unterhaching

Grundlagen der Computerbedienung. In diesem Kurs werden Interessierte in die Basis der Computerbedienung eingeführt, die Struktur der Dateiablage wird erklärt und Minianwendungen gezeigt. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-unterhaching.de oder telefonisch unter t 665476-10. Kubiz, 1. OG Nord, Zimmer 104, Jahnstraße 1; Montag, 27. Juli, 9 bis 13 Uhr.

Die Reise zu sich selbst beginnt im Kopf. Eine achtsame Selbstfürsorge braucht vier Schritte: innehalten, wahrnehmen, reflektieren, umdenken. Spannende Einsichten und kurz geführte Übungen gibt es im Online-Seminar am Donnerstag, 30. Juli, von 19 bis 20.15 Uhr. Anmeldung zum Kurs C16102 unter www.vhs-unterhaching.de.

Unterschleißheim

Sitzung des Stadtrates. Festsaal des Rathauses, Rathausplatz 1; Donnerstag, 19 Uhr.

Persönliche Stilberatung in der Klawotte. Jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung erforderlich per E-Mail an ulrike.payer-koch@awo-kvmucl.de. Klawotte Unterschleißheim, Landshuter Straße 35.