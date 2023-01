Kommentar von Bernhard Lohr, Landkreis München

München ist nicht nur Deutschlands Stau-Hauptstadt. München ist auch Hauptstadt, was einen dysfunktionalen öffentlichen Personennahverkehr angeht. Und beides hängt ursächlich miteinander zusammen. Insbesondere die S-Bahn mit ihren notorischen Verspätungen und häufigen Zugausfällen treibt die Menschen im Ballungsraum in die Verzweiflung. Wer täglich auf das Angebot angewiesen ist, weil er pünktlich zur Arbeit muss, hat ein Problem. Natürlich bleiben da viele beim Auto und stellen sich in den Stau. Da sitzen sie wenigstens im Warmen. Das erscheint vielen noch einigermaßen kalkulierbar.

Auf einschlägigen Foren im Netz ist nachzulesen, wie die tägliche Fahrt mit der S-Bahn und das Warten auf Bahnsteigen in Schnee, Regen und Kälte den Pendlern buchstäblich an die Nieren geht. Stellwerksstörungen, kaputte Weichen und Schranken, defekte Triebwagen, fehlende Lokführer, und vieles mehr: Die oft beschriebenen Probleme im S-Bahn-Netz rauben den Menschen Lebenszeit und Lebensqualität. Besonders schlimm ist an der Misere, dass sie seit Jahrzehnten anhält und Abhilfe nicht in Sicht ist. Niemand zeigt sich verantwortlich dafür. Stattdessen sind Politiker zu erleben, die das großartige Bayern und das wunderbare München preisen - und andere Städte abkanzeln, als wäre Politikversagen nur dort zu beobachten. Einen Premiumauftritt legte diesbezüglich eben erst Ministerpräsident Markus Söder bei einem Termin auf der Zugspitze vor malerischem Alpenpanorama hin, als er Berlin wegen der Silvesterkrawalle als "Chaos-Stadt" abqualifizierte.

Dabei wäre es mehr als angebracht, auf die eigenen Versäumnisse zu schauen. Natürlich hat das Rathaus in München den ÖPNV-Ausbau verschlafen. Dabei ist aber klar, dass der nur im Schulterschluss mit der Staatsregierung funktionieren kann. Und die hätte schon vor 20 Jahren mehr Verantwortung übernehmen und zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müssen. Zu lange wurden die wachsenden Probleme in der Boom-Region verdrängt. Auch die Kommunen im Umland wurden alleingelassen. Eine koordinierte Verkehrsplanung fand nicht statt. Leidtragende sind die Pendler.

Der Bus in Berlin ist auch nicht immer pünktlich. Doch mit U-Bahn, S-Bahn und Tram kommt man relativ stressfrei voran. Da ist Berlin eine echte Weltstadt. In München und im Umland meinen viele, ihr Heil nur noch in blankem Sarkasmus finden zu können.