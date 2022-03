Die ersten Mitarbeiter des Landratsamts beziehen ihre Büros am neuen Standort in Riem. Der soll schnell ausgebaut werden.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

An diesem Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. März, werden die ersten Mitarbeiter des Landratsamts München ihre Büros am neuen Standort der Behörde in der Messestadt Riem beziehen - und der Landkreis hat gewissermaßen eine neue, zentrale Heimat in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis das Bürogebäude zwischen Joseph-Wild-Straße und Werner-Eckert-Straße erworben, über den Kaufpreis schweigen sich Landrat Christoph Göbel (CSU) und sein Amt aus. Bekannt ist nur, dass der Kreistag für den Ankauf der Immobilie bis zu 100 Millionen Euro freigegeben hat.

Seit Jahren war über einen neuen Standort für das Landratsamt mit seinen weit mehr als 1000 Mitarbeitern diskutiert worden, selbst der Neubau einer Behörde war lange Zeit im Gespräch. Letztlich hat sich der Landkreis aber vor allem wegen der für die Landkreisbürger guten Erreichbarkeit der neuen Liegenschaft direkt gegenüber der Messe entschieden. Zudem war und ist es das Ziel des Landrats, die bisher zehn Standorte seiner Behörde, die sich über die gesamte Landeshauptstadt sowie die Gemeinde Grasbrunn mit der Kfz-Zulassungsstelle im Ortsteil Keferloh verteilen, deutlich zu reduzieren, belaufen sich die jährlichen Mietkosten doch auf etwa drei Millionen Euro. Bestehen bleiben wird das Landratsamt am Mariahilfplatz in der Au.

Der neue Standort soll sukzessive ausgebaut werden

Dies liegt auch daran, dass nicht alle Mitarbeiter an den neuen Standort in der Messestadt Riem verlegt werden können, dieser ist noch nicht groß genug, da andere Mieter noch Platz belegen. Er soll aber sukzessive ausgebaut werden. Zudem hatte Göbel nie ausgeschlossen, dass das Landratsamt am Mariahilfplatz auf ewig Bestand haben werde.

In dem neuen Standort erkennt der Landrat einen Gewinn: "Auch wenn sich Bürgerinnen und Bürger wie Mitarbeitende erst einmal an andere Wege gewöhnen müssen, bin ich sicher, dass der neue Standort für alle eine große Verbesserung darstellt. Er ist nicht nur verkehrlich sehr gut erreichbar, er bietet vor allem auch attraktive Räumlichkeiten sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Kunden des Landratsamts."

Zunächst zieht der Fachbereich Hochbau, Immobilien und Schulen von der Chiemgaustraße in die Messestadt, im April folgt dann die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die dann nicht mehr am Orleansplatz zu finden sein wird.