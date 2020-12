Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in der S-Bahn zwischen Unterhaching und Giesing zwei Mädchen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, folgte der etwa 45-jährige Mann einer 15-Jährigen gegen 7.30 Uhr in Unterhaching in den vorderen Wagen der S 3. Er stellte sich neben die Jugendliche und begrapschte sie. Das Mädchen versuchte mehrfach, die Hand des Mannes wegzudrücken. Am Fasanenpark oder Fasanengarten stieg eine Zwölfjährige zu. Der Unbekannte berührte nun dieses Mädchen am Oberschenkel und im Schritt.

Der Mann verließ die S 3 in Giesing. Er wird als hellhäutig, etwa 1,85 Meter groß mit buschigen, dunklen Augenbrauen beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und Hose sowie eine Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen (089/51 55 50-111).