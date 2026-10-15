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Münchner SüdenFußballbetreuer filmt heimlich Spieler beim Duschen – mehr als 1000 Fotos und Videos

Lesezeit: 4 Min.

Der Verurteilte filmt jahrelang heimlich in der Dusche, aber auch in der Toilette (Symbolbild).
Der Verurteilte filmt jahrelang heimlich in der Dusche, aber auch in der Toilette (Symbolbild).
Foto: Ulmer/Imago

Für Nacktaufnahmen seiner Vereinskameraden wird ein 28-jähriger Oberhachinger per Strafbefehl verurteilt. Der Klub ist schockiert – und macht der Justiz Vorwürfe.

Von Lisa Marie Wimmer, Oberhaching

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„Wir sind alle miteinander entsetzt und enttäuscht“, sagt Martin Schmid erschüttert. Schmid ist Vorsitzender des FC Deisenhofen und hat gerade durch die SZ erfahren, dass gegen einen Vereinskollegen per Strafbefehl eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verhängt wurde. Der Grund: Laut Strafbefehl hatte Hannes K. (Name geändert) seine Freunde und Vereinskollegen heimlich auf der Toilette, in der Dusche und beim Umziehen gefilmt und fotografiert.

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SZ PlusVon Bernhard Lohr

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