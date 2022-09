Von Patrik Stäbler, München

Arif hält eine Plastiktüte mit einer Handvoll gesammelter Pfandflaschen in der Hand. Seit einigen Wochen lebt der 43-Jährige auf der Straße. In den vergangenen Monaten seien seine Mutter und sein Onkel gestorben, sagt er. Obendrein habe er gesundheitliche Probleme. Und noch genau zwei Euro in der Tasche - für den ganzen restlichen Monat.

Kurzum, im Leben von Arif - der schmale Mann trägt über dem T-Shirt eine dünne Weste - gibt es aktuell kaum Erfreuliches. Doch als ihm hier im Tal vor dem Alten Rathaus aus der offenen Bustür ein Becher dampfender Kaffee gereicht wird, da huscht zumindest der Anflug eines Lächelns über sein Gesicht. Später wird Arif noch eine Schale mit Thunfischnudeln nehmen. Und einen wärmenden Pullover in seiner Größe erhalten. Denn, so sagt er: "Es wird langsam kalt in den Nächten."

Detailansicht öffnen Markus Grimm und Nathalie Hartmann haben das Hilfsprojekt initiiert und sind dabei, einen Verein zu gründen. (Foto: Stephan Rumpf)

Arif ist heute erstmals hierhergekommen. "Der Heinzi mit dem Hund" habe ihm den Tipp gegeben, erzählt er. Nämlich dass immer am Donnerstagabend ein blauer Bus im Tal Station macht - nicht unähnlich jenen der MVG, die nur einen Steinwurf entfernt an der Haltestelle Marienplatz stoppen. Auf diesem Gefährt jedoch steht über der Frontscheibe keine Nummer, sondern der Schriftzug "Der Marienkäfer". Auf der Seite des Busses ist zu lesen: "Es ist nie zu spät, etwas Gutes zu tun." Und etwas kleiner daneben: "Privatinitiative von Markus Grimm & Nathalie Hartmann".

Die Taxifahrer bekommen ebenfalls einen Kaffee

Diese zwei - sie 40, er 43 und seit 2020 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zuhause - steigen als erste aus dem Bus, der heute bereits von der Sonnen- bis zur Karlstraße mehrere Stationen in der Innenstadt angesteuert hat und nun also auch im Tal hält. In den Händen halten sie Pappbecher mit heißem Kaffee. "Der ist für die Taxifahrer", erklärt Markus Grimm und lacht. "Als kleine Entschädigung, weil wir ihnen die Parkplätze wegnehmen." Während die beiden hinüber zum Taxistand gehen, beginnt an der Hintertür des Busses bereits die Ausgabe. Ein halbes Dutzend Helferinnen und Helfer verteilt Nudeln, Kartoffelauflauf und belegte Semmeln, dazu Kaffee, Tee und Saft sowie hinterher Muffins, Äpfel und Kuchen. Circa 80 Portionen Essen habe man an Bord, wird Markus Grimm später erzählen.

Zudem gibt das Marienkäfer-Team Hygieneprodukte an die Bedürftigen aus. Sowie Jacken und Pullis, Socken und Schuhe, Decken und Schlafsäcke, die allesamt in einer Kleiderkammer im hinteren Teil des Busses lagern. Dort steht an der Heckscheibe: "Wir unterstützen Bedürftige." Und im Grunde, sagt Nathalie Hartmann, die wieder zugestiegen ist, "wollen wir genau das tun".

Detailansicht öffnen Die Helferinnen und Helfer geben Lebensmittel, Kleidung und Hygieneprodukte durch die Tür aus. (Foto: Stephan Rumpf)

Wie es mit dem Maikäfer-Bus angefangen hat? "Das war so", sagt nun Markus Grimm, ein auf Anhieb sympathischer und zupackender Mann mit Dreitagebart, in dessen Stimme seine sachsen-anhaltinische Heimat durchklingt. "Die Nathalie und ich saßen auf der Couch und haben ferngesehen." Als Grimm gerade weitererzählen will, klopft jemand zaghaft an die Vordertüre des Busses. Es ist eine junge Frau, die erst einige Worte murmelt, wie beeindruckt sie von so viel Hilfsbereitschaft sei, und danach Markus Grimm einige Geldscheine in die Hand drückt.

Detailansicht öffnen Der Bus ist mit einer Küche ausgestattet. (Foto: Stephan Rumpf)

Das selbe Schauspiel wiederholt sich in der nächsten Viertelstunde noch zweimal. Ob die Frau zwischenzeitlich am Bankautomat war oder Geld bei den umstehenden Passanten eingesammelt hat, bleibt ihr Geheimnis. Bei ihrem zweiten Besuch jedenfalls umarmt sie Markus Grimm lange und herzlich. "Die Hilfsbereitschaft der Menschen", sagt derweil Nathalie Hartmann, "ist einfach unglaublich."

Doch zurück zu den Anfängen und zur Couch, wo sich das Paar im vorigen Herbst eine Dokumentation über Obdachlosigkeit ansah. "Wir sind danach hummelig hin und her gerutscht und irgendwann hat Nathalie gesagt: Da müsste man was tun", erzählt der 43-Jährige. Und weil Markus Grimm nach eigener Aussage einer ist, "der nicht quatscht, sondern macht", taten die beiden etwas. Und zwar kochten sie am heimischen Herd eine Kartoffelsuppe, luden diese in den Kleintransporter, den Grimm als selbstständiger Schreiner fährt, und machten sich damit von Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf in die Münchner Innenstadt. "Und danach", sagt nun wiederum Nathalie Hartmann, "ist das Ganze immer größer und größer geworden."

Detailansicht öffnen Natalie Hartmann hält einen Plausch mit einem Stammkunden. (Foto: Stephan Rumpf)

Welche Dimension ihr Hilfsprojekt inzwischen angenommen hat, zeigt sich eine kurze Fahrt später am Isartor - dem letzten Stopp der Tour. Denn dort warten bereits mehr als 30 Menschen, die meisten davon Männer und viele offenkundig auf der Straße lebend. Im Akkord werden nun Schalen mit Nudeln, Reis und Auflauf sowie Getränke aus dem Bus gereicht. Derweil hält Nathalie Hartmann einen Plausch mit Reinhard, einem ihrer Stammgäste, aus dessen vollbärtigem Gesicht wache Augen blitzen. "Reinhard hat uns schon oft als Übersetzer geholfen", sagt die 40-Jährige später. "Er kann sieben Sprachen und hat immer was zu erzählen." Genau solche Begegnungen machten ihre Touren so besonders, sagt Nathalie Hartmann. "Seit wir mit dem Marienkäfer-Bus angefangen haben, konnten wir nicht mehr in den Urlaub fahren. Aber ganz ehrlich: Das hier gibt mir viel mehr."

Auch an der ukrainischen Grenze war der Bus schon

Wobei Hartmann wie auch Grimm offen einräumen, dass ihnen ihr Projekt über den Kopf zu wachsen drohe - vom zeitlichen ebenso wie vom finanziellen Aufwand. Nachdem sie anfangs im Kleintransporter unterwegs waren, stellte sich bald heraus, "dass wir eigentlich eine fahrende Küche brauchen", sagt Nathalie Hartmann. Und so kauften sie einen gebrauchten Linienbus aus Niedersachsen, den sie ursprünglich in den folgenden Monaten umrüsten wollten. Doch dann griff Russland am 24. Februar die Ukraine an, worauf Markus Grimm - unter Mithilfe der Feuerwehr Höhenkirchen - das Gefährt binnen weniger Tage umbaute. Und so konnte der Marienkäfer-Bus nur eine Woche nach Kriegsbeginn an die ukrainische Grenze fahren, um dort die im Ort gesammelten Spenden abzuliefern.

Seither dreht das Gefährt immer donnerstags seine Runde durch die Münchner Innenstadt. Inzwischen gibt es ein Team aus 20 Helferinnen und Helfern, die Spenden sammeln, das Essen vorbereiten, Kuchen backen, Kaffee kochen und im Bus mitfahren. Dennoch sei die Belastung für sie beide weiterhin enorm, sagt Nathalie Hartmann. "Wir machen das ja nebenbei zu unseren Jobs. Eigentlich bräuchten wir jemanden, der sich fest um den Marienkäfer kümmert." Um sich besser aufzustellen, läuft derzeit eine Vereinsgründung. Schließlich wolle man das Hilfsprojekt gerne ausweiten, sagt Hartmann. Hierfür brauche es aber ein größeres Team und auch eine finanzielle Basis, die man nun also über die Beiträge der Vereinsmitglieder aufbauen will.

Detailansicht öffnen Der Marienkäfer dreht immer am Donnerstag seine Runden durch die Münchner Innenstadt. (Foto: Stephan Rumpf)

Inzwischen sind die Nudeln im Bus fast aus, die Wartenden dafür gesättigt. Sie stellen sich nun abermals vor der Hintertür an, um eine Jacke, eine Decke oder Seife, Deo und Duschgel zu ergattern. "Wenn man das sieht, dann weiß man, dass man etwas Sinnvolles macht", sagt Nathalie Hartmann. "Das gibt uns Energie und Kraft." Bleibt noch die Frage nach dem Namen: Wieso Marienkäfer? "Einerseits soll das die Verbindung nach München zeigen: Marienplatz und Marienkäfer", sagt Nathalie Hartmann. Andererseits beziehe man sich aber auch auf das Insekt. "Jeder freut sich doch, wenn er einen Marienkäfer sieht. Und genau so sollen sich auch die Bedürftigen freuen, wenn sie unseren Bus sehen."

Weitere Informationen zum Marienkäfer-Bus, auch für potenzielle Spenderinnen und Helfer, gibt es auf der Webseite www.der-marienkaefer.de sowie per E-Mail an hilfe@der-marienkaefer.de.