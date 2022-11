Auf dem Parkplatz der Bundeswehr-Universität an der Zwergerstraße in Neubiberg sind in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr zwei Autos in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von 100 000 Euro, weil auch daneben stehende Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Laut Einsatzleiter Andreas Baumann von der Feuerwehr Unterbiberg standen die beiden Pkw in Vollbrand, als die Löschmannschaften eintrafen.

Die Brände wurden rasch gelöscht. Da die beiden Autos auf entgegengesetzten Enden des Parkplatzes standen, ist es laut Baumann "naheliegend und zu vermuten", dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Polizei fahndete unter anderem mit Hubschraubern nach möglichen Tatverdächtigen, allerdings ohne Erfolg.

Sie sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Lilienthalstraße und der Zwergerstraße Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0, entgegen.