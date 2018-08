21. August 2018, 21:48 Uhr München Kino

Aschheim: AUTOKINO

Münchner Str. 60, ☎ 08151/90 340

Breaking In, 16 J., 23.45 Uhr

Sauerkrautkoma, 12 J., 21 Uhr

The Equalizer II, 16 J., 21/23.45 Uhr

Haar: KINO HAAR

Jagdfeldring 97, ☎ 089/45 60 09 95

Mission: Impossible - Fallout, 12 J., 18/21 Uhr

The Equalizer II, 16 J., 18/20.40 Uhr

Neufahrn: CINEPLEX

Bajuwarenstr. 5, ☎ 087 41/961 10

Ant-Man and the Wasp, 12 J., 15.10/19.45/22 Uhr

Aus nächster Distanz, 12 J., 13.15 Uhr

Breaking In, 16 J., 20.20/22.25 Uhr

Catch Me!, 12 J., 15.45/22.15 Uhr

Christopher Robin, 12.50/15/17.05/19.45/21.25 Uhr

Deine Juliet, 6 J., 17.05 Uhr

Destination Wedding, 12 J., 12.50 Uhr

Die Biene Maja - Die Honigspiele, 13.10 Uhr

Die Farbe des Horizonts, 12 J., 17.25 Uhr

Early Man - Steinzeit bereit, 12.55/14.45 Uhr

Ein Lied in Gottes Ohr, 12 J., 13.45 Uhr

Exhibition On Screen: Matisse, OmU, 17.55 Uhr

Gans im Glück, 12.45/14.35 Uhr

Hotel Artemis, 16 J., 21.40 Uhr

Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub (3D), 13/14.35/17.30 Uhr: Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub, 13.20/15.35/17.35/19.40 Uhr

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 12.40 Uhr; Jurassic World: Das gefallene Königreich, 12 J., 17.40 Uhr; Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer, 12.40/14.55 Uhr; Luis und die Aliens, 12.40 Uhr; Mamma Mia! Here We Go Again, 12.45/ 15.10/17.50/19.20/22.20 Uhr; Meine teuflisch gute Freundin, 6 J., 13.30/15.40 Uhr; Mission: Impossible - Fallout, 12 J., 15.05/16.45/19.45/22.15 Uhr; (3D), 12 J., 16.25/19.25 Uhr; Ocean's Eight, 21.50 Uhr; Peter Hase, 12.50 Uhr; Sauerkrautkoma, 12 J., 13.05/15.10/ 17.15/17.50/18.10/19.15/19.25/19.35/19.55/20.15/ 21.15/21.35/22.05 Uhr

Skyscraper, 12 J., 15.15 Uhr

Teen Titans GO! to the Movies, 15.05 Uhr

The Darkest Minds - Die Überlebenden, 12 J., 14.50/17.15/20.10/21.45 Uhr

The Equalizer II, 16 J., 16.45/19.30/22 Uhr

The First Purge, 18 J., 22.25 Uhr

The Meg, 12 J., 15/21.55 Uhr

The Meg (3D), 12 J., 17/19.30 Uhr

Vollblüter, 16 J., 19.40 Uhr

Ottobrunn: FILMSTUDIO

Rathausplatz 1, ☎ 089/60 85 53 44

Landrauschen, 12 J., 19.30 Uhr

Ottobrunn: KINOCENTER

Ottostr. 72, ☎ 089/609 41 41

Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub, 16 Uhr

Mamma Mia! Here We Go Again, 18/20.30 Uhr

Sauerkrautkoma, 12 J., 18.10/20.20 Uhr

Unterschleißheim: CAPITOL KINOAlleestr. 24, ☎ 089/18 91 19 21 Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub, 15 Uhr

Meine teuflisch gute Freundin, 6 J., 16.50 Uhr

Sauerkrautkoma, 12 J., 18.45/20.45 Uhr