Nahverkehr in der Krise

Wann erfuhr Kerstin Schreyer von dem Desaster beim Bau des zweiten Münchner S-Bahn-Tunnels? Fragen dazu will die ehemalige Verkehrsministerin nicht beantworten.

Interview von Martin Mühlfenzl

Kerstin Schreyer empfängt in ihrem Wahlkreisbüro in Unterhaching, sie wirkt gelöst - wohl auch, weil sie kurz zuvor von den CSU-Parteimitgliedern erneut als Direktkandidatin für die Landtagswahl im Herbst 2023 nominiert worden ist. Es soll an diesem Nachmittag um die Situation bei der Münchner S-Bahn gehen, Verspätungen, überfüllte Züge - und um ein Thema, das sie auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt der bayerischen Verkehrsministerin Anfang des Jahres nicht loslässt: das Desaster rund um die zweite Stammstrecke, massive Kostensteigerungen und zeitliche Verzögerungen. Schon vorab lässt die 51-jährige Unterhachingerin wissen, dass sie zu dem Thema nichts sagen wird. Sie hält sich fast daran.