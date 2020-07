Zum Feierabend im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 6, spielen am Mittwoch, 22. Juli, die sechs leidenschaftlichen Musiker der Münchner Band "Six Across". Mit einem Musikrepertoire aus sechs Jahrzehnten, darunter Rockklassiker von Adele, Bon Jovi, den Rolling Stones, Toto, Billy Idol und Elvis, möchten sie ihr Publikum unter dem Motto "Keep on Rockin'" begeistern. Von 17 Uhr an öffnet der Gastronomieberieb im Garten (Tischreservierung erforderlich unter ☎ 890 56 98 10). Das Livekonzert mit Six Across startet um 19 Uhr.