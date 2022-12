Hohe Zinsen für Baukredite halten selbst Menschen, die gut verdienen, in der Region München davon ab, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Die Preise sinken dennoch kaum.

Von Iris Hilberth, Oberhaching

Es ist still geworden im Büro von Christoph Müller-Brandt. In den Räumen des Immobilienmaklers in der Oberhachinger Bahnhofstraße klingelt kaum noch das Telefon. Das war vor kurzem noch ganz anders. Kaum war ein Angebot auf dem Markt, gab es auch schon einen Käufer. Doch die Nachfragen nach Häusern und Wohnungen haben schon Mitte des Jahres stark nachgelassen.