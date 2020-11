Seit 2. November beteiligen sich Künstler und Kulturschaffende aller Genres an der Aktion #SangUndKlanglos. Auch das Unterföhringer Kulturamt folgt dem Aufruf und will damit ein Zeichen für freischaffende Künstlerkollegen, Bühnen- und Backstage-Mitarbeiter sowie die mehr als eine Million Beschäftigten im Veranstaltungswesen setzen. Zu diesem Zweck wird das Bürgerhaus immer dann in rotes Licht getaucht, wenn eine Veranstaltung hätte stattfinden sollen, aber wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen ausfallen muss. Der nächste "rote Abend" ist für diesen Mittwoch, 18. November, geplant. Die Initiatoren wünschen sich ein abwechslungsreiches kulturelles Leben zurück, denn: "Ohne Kunst und Kultur wird's still."