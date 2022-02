Von Irmengard Gnau, Garching

Seit etwa zehn Jahren arbeitet Piero Zingariello im Gewerbegebiet Garching-Hochbrück. Vor Dienstbeginn geht er regelmäßig mit seinem Hund spazieren, am liebsten entlang der Grünfläche an der nördlichen Mallertshofener Straße. Was ihm dort begegnet, ließ Zingariello jedoch sprachlos zurück. Leere oder mit Urin gefüllte Plastikflaschen, oft mit fremdsprachiger Beschriftung, Tüten, ganze Müllsäcke, menschliche Exkremente, zuletzt auch ein Matratzenüberzug fanden sich in den Büschen, die als Vogelbrutgebiet eigentlich besonderen Schutz genießen. "Seit dem Herbst hat die Vermüllung noch stärker zugenommen", sagt Zingariello. Im Verdacht hat er Fernfahrer, die ihre Waren bei einer der zahlreichen Speditionen im Hochbrücker Gewerbegebiet abladen und ihre Lkw anschließend auf dem breiten Gehweg entlang der Mallertshofener Straße abstellen, um darin zu übernachten. "Die Stadt kann sich nicht erlauben, diese Verschmutzung zu ignorieren", sagt Zingariello.

Detailansicht öffnen Piero Zingariello weist auf das Müllproblem hin und sagt: "Die Stadt kann sich nicht erlauben, diese Verschmutzung zu ignorieren." (Foto: Alessandra Schellnegger)

In der Garchinger Stadtverwaltung ist das Problem durchaus bekannt. Das Vogelbrutgebiet zählt bei Reinigungsaktionen regelmäßig zu den am stärksten verschmutzten Flächen, Hochbrücker beklagen sich seit Jahren über Lastwagen, die dort über Nacht abgestellt werden. Die Stadt wolle gegensteuern, versichert Klaus Zettl, Leiter des Geschäftsbereichs Bauen und Umwelt im Garchinger Rathaus. Um die "unsäglichen Zustände" im Vogelbrutgebiet zu verbessern, soll ein eigens beauftragter Aufräumtrupp noch in diesen Tagen und in Folge jeden Monat die Anlage vom Schmutz befreien. Schon vor einigen Jahren hat die Stadt zudem entlang der Mallertshofener Straße ein absolutes Halteverbot erlassen.

Die Aussicht auf eine Verwarnung durch die Polizei und ein Bußgeld im zweistelligen Bereich schreckt offensichtlich aber viele Fahrer nicht ab - noch immer parken häufig Lastwagen auf dem breiten Gehweg. Die Polizei kontrolliert nach eigener Angabe dort zwar regelmäßig, doch die Beamtinnen und Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Oberschleißheim sind für Ober-, Unterschleißheim und Garching mit den jeweiligen Gewerbegebieten zuständig; zudem gestaltet es sich nicht immer einfach, Ordnungswidrigkeiten wie solche weiterzuverfolgen, wenn die Verwarnten aus Nicht-EU-Ländern kommen.

Detailansicht öffnen Das Wäldchen ist als Vogelbrutgebiet ausgewiesen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Der Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sieht hier ein strukturelles Problem: Gerade im Großraum München, wo Flächen knapp und teuer sind, könnten sich ansässige Spediteure neben ihren Lagerhallen keinen Grund für Parkplätze leisten. Die aber wären nötig, damit die Fernfahrer, die ihre Waren oft innerhalb eines genau getakteten Zeitfensters abliefern müssen, danach ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten können. Gerade internationale Subunternehmer parkten daher auf allen irgendwie anfahrbaren Flächen rund um die Gewerbegebiete und gäben die Information, wo sich geeignete Stellplätze befinden, untereinander weiter, vermutet Gruchmann. Den so gern genutzten Gehweg an der Mallertshofener Straße werde Garching künftig mit einer massiven Leitplanke vor dem Zuparken schützen, erklärt der Bürgermeister. "Aber uns ist auch klar: Das wird nur zu einer Verlagerung auf andere illegale Flächen führen."

Die Grünen-Stadträtin Daniela Rieth zeigt durchaus Verständnis für die Situation der Lastwagenfahrer. Gleichwohl will sie das Thema nicht auf sich beruhen lassen und fordert hier ein konsequenteres Vorgehen der Stadt für den Natur- und Tierschutz. Sie regt an, die internationalen Speditionen in Hochbrück mit ins Boot zu holen, um gemeinsam eine Lösung zu finden - etwa an einem geeigneten Ort ein Toiletten- und Duschhäuschen einzurichten, damit kein Fahrer mehr seine Notdurft in der Natur verrichtet muss. Die Reinigungskosten könnten sich Kommune und Speditionen teilen, schlägt Rieth vor.

Bürgermeister Gruchmann weist das von sich. Um die sanitären Bedürfnisse ihrer Subunternehmer zu lösen, sieht er die Speditionen in der Pflicht und nicht die öffentliche Hand. "Es kann nicht Aufgabe der Kommunen sein, hier auf Kosten der Allgemeinheit Lösungen für die freie Wirtschaft zu finanzieren", sagt Gruchmann.

Die fünf Plätze an der Tankstelle sind immer belegt

Tatsächlich gibt es im Gewerbegebiet Hochbrück Rastplätze, an denen Lastwagen auch über Nacht stehen bleiben können. Die Aral-Tankstelle an der Schleißheimer Straße etwa bietet Übernachtungsplätze an, fünf Euro kostet der Platz deren Angaben zufolge für 24 Stunden; in der Tankstelle gibt es eine Toilette, Duschen gibt es keine; die vier bis fünf Stellplätze sind einer Angestellten zufolge allerdings "eigentlich täglich voll".

"Wir haben einen eklatanten Mangel an Stellplätzen für Fahrzeuge", konstatiert Sabine Lehmann, Geschäftsführerin des Landesverbands Bayerischer Spediteure (LBS). "Wir weisen seit Jahren auf dieses Problem hin, und es tut sich auch etwas, aber noch nicht in dem Maße wie nötig." Das liege auch daran, sagt Lehmann, dass Lastwagenparkplätze bei der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe stießen. Die Missachtung von Halteverboten und Vermüllung der Umgebung wie in Hochbrück verurteilt Lehmann klar. Doch sie wirbt auch um Verständnis für die Fahrer und die sie umgebenden Strukturen: "Wir haben gerade in der Pandemie gesehen, wie wichtig die Logistikbranche ist. Jeder und jede einzelne von uns ist darauf angewiesen, dass die Lieferketten funktionieren, damit wir morgen Toilettenpapier im Supermarkt kaufen können und in den Betrieben weitergearbeitet werden kann."

Die Geschäftsführerin des Branchenverbands sieht daher Staat und Gesellschaft in der Pflicht, auch die Voraussetzungen für Lieferungen per Lastwagen zu schaffen. Auch Lastwagenparkflächen müssten - unter Einhaltung gewisser Spielregeln wie Lärm- und Umweltschutz - ihre Berechtigung haben. Solche Flächen könnten entlang der Autobahnen vermehrt entstehen, aber auch in Gewerbegebieten sei es ja nach Lärm- und Umweltaspekten durchaus möglich, geeignete Flächen zu schaffen.

Ein großer, kostenfreier Lkw-Parkplatz am Rande des Hochbrücker Gewerbegebietes wäre auch aus Sicht von Garchings Bürgermeister Gruchmann ein möglicher Weg, um das illegale Parken einzudämmen. Er verweist jedoch auf die zu erwartenden Kosten für den Erhalt einer solchen Anlage. "Und die Frage ist dann natürlich auch: Sind die Nutzer dann auch Spediteure aus Garching oder unterhält man da auf Stadt-Kosten einen Service für ganz Europa?" Gruchmanns Gegenvorschlag: "Ich denke, eine wirkliche Abhilfe könnte es nur geben, wenn sich Speditionen in Regionen verlagern, wo Parkraum für Lastwagen neben dem Lagergebäude auch noch bezahlbar ist."

Piero Zingariello fordert unabhängig von der Parkproblematik eine stärkere Sensibilisierung gegen Umweltverschmutzung. Ein Verhalten, wie es im Vogelbrutgebiet im Ergebnis zu sehen ist, "darf trotz allem nicht die Lösung sein", sagt er. Auch die Polizei, wünscht sich Zingariello, solle beim Thema Umweltschutz genauer hinschauen.