Angesichts der aktuellen Lage wird auch das Zamma-Kulturfestival Oberbayern verschoben, von 2021 auf 2022. Das inklusive Festival, das seit 1980 alle zwei Jahre in einer anderen oberbayerischen Kommune ausgerichtet wird - 2017 fand es in Haar statt, 2019 in Garmisch-Partenkirchen - sollte im kommenden Jahr in Bad Aibling über die Bühne gehen. Bezirkstagspräsident Josef Mederer und der Bad Aiblinger Bürgermeister Stephan Schlier verständigten sich darauf, den Termin auf 2022 zu verlegen. Abgesagt ist damit auch der für den 15. Mai 2020 geplante Auftakt für Zamma 2021, der Ideentag. "Der Ideentag ist für uns unverzichtbar, denn wir möchten das Festivalprogramm nicht vom Schreibtisch aus, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern von Bad Aibling entwickeln", so Mederer. "Jetzt starten wir nächstes Frühjahr einfach noch einmal neu."

Das Mitmachfestival, das alle Bürger einer Kommune ansprechen und mit kreativem Geist durchdringen soll, war 2017 in Haar ein großer Erfolg. Meder urteilte damals, dass die Idee in der Gemeinde "fast vorbildhaft" umgesetzt worden sei. Rund 23 000 Menschen besuchten die 120 Veranstaltungen mit 1000 Aktiven. Eine Intention von Zamma ist die Nachhaltigkeit - in Haar hat sich daraus das inklusive Somma-Kulturfestival entwickelt, das freilich 2020 ebenfalls ausfällt - es wurde im April von der Gemeinde abgesagt.