Von Bernhard Lohr

Autos und Lkw rauschen in hohem Tempo vorbei. Der Verkehr ist dicht. Und das auf vier und auch mal bis zu sieben Spuren, wenn Abbiegestreifen dazukommen: Die B304 in Haar ist eine Magistrale, an der sich Fußgänger sehr klein fühlen können. Sie ist respekteinflößend und gefährlich. Selbst junge und gesunde Menschen tun sich schwer, die Straße zu überqueren. Für Senioren und Menschen mit Behinderung ist sie eine kaum zu überwindende Barriere.

Fritz Kerbers Enkel ist blind. Dieser muss auf dem Weg zur Arbeit im Isar-Amper-Klinikum die Straße überqueren. Oft auch im Dunkeln. "Das ist lebensgefährlich", sagt Kerber und fordert, dass etwas getan wird. Kerber war seit der Gründung im Jahr 2018 Mitglied im Behindertenbeirat in Haar und hat sich kürzlich aus Altersgründen zurückgezogen.

Zum Abschied hat er zwei Anliegen öffentlich gemacht, bei denen er endlich Fortschritte sehen will. So setzt er sich seit Längerem dafür ein, dass mehr Behindertenparkplätze am Bahnhofsplatz geschaffen werden. Dort steht nur einer zur Verfügung, obwohl in dem Bereich mindestens fünf Großpraxen von Haus- und Fachärzten ansässig seien. Auch an der Leibstraße bei der Apotheke sei ein Behindertenparkplatz notwendig, sagt Kerber. Das habe er schon bei der Vorgängerin von Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) angemahnt. Aber bis jetzt sei nichts passiert.

Die Wasserburger Straße bereitet vielen in Haar Kopfzerbrechen

Ein besonderes Anliegen ist Kerber, die Wasserburger Straße für Fußgänger zu entschärfen. Die Wasserburger Straße oder B304 bereitet vielen in Haar Kopfzerbrechen. Die CSU pocht immer wieder darauf, die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 60 auf 50 zu reduzieren.

Bukowski hat eben erst auf der Bürgerversammlung erklärt, dass er mit dieser Forderung einmal mehr beim Landratsamt und beim Staatlichen Bauamt in Freising auf Granit gebissen habe. Und das, obwohl gleich hinter der Stadtgrenze auf Münchner Flur auf der B304 Tempo 50 längst gelte. Er werde dranbleiben, sicherte Bukowski zu. Auch für Blindenampeln will er sich einsetzen, betont er nun auf Anfrage.

Bisher habe es immer geheißen, die Gemeinde könne auf der Bundesstraße nichts bewegen, sagt Kerber

Der Behindertenbeirat hat das Thema zuletzt auch auf die Tagesordnung gebracht. Der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Peter Schießl, berichtet, dass die Angelegenheit bei Bauamtsleiter Josef Schartel im Rathaus auf dem Tisch liege. Er habe einen Termin mit dem Staatlichen Bauamt.

Schießl versichert wie Bürgermeister Bukowski, man bleibe jetzt an der Sache dran. Das ist offenbar auch notwendig. Denn Kerber sagt, bisher habe es immer wieder geheißen, die Gemeinde könne auf der Bundesstraße nichts bewegen. Dabei könne sie das sehr wohl.

Der Bürgermeister glaubt, dass sich was machen lässt. Er sagt, bei Neubauprojekten werde immer abgefragt, was für Bedarfe existierten. Und da wäre natürlich ein Punkt, dass eine solche Straße auch für Menschen mit Behinderung gut zu überqueren sein müsse. Behindertenampeln, die mit akustischem Signal eine Grünphase begleiten, würden da selbstverständlich eingerichtet.

Auch gehe es darum, sagt Bukowski, dass Grünphasen lang genug seien, um Menschen mit Einschränkungen ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen. Wenn eine bestehende Straße Defizite aufweise, sei es ungeheuer wichtig, dass jemand darauf hinweise, sagt Bukowski. Darum sei der Behindertenbeirat eine große Hilfe. Auch die Sache mit den Behindertenparkplätzen "kann man nochmal aufnehmen".

Auf Höhe des Gymnasiums und des Poststadels gibt es immerhin eine Fußgängerbrücke

Ein Punkt, der freilich den Haarern noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist die Tatsache, dass es auf Höhe des Gymnasiums und des Poststadels eine Fußgängerbrücke gibt. Peter Schießl weist darauf hin. Aber es ist eben auch die einzige auf einer über mehrere Kilometer langen innerörtlichen Strecke mit vielen Kreuzungen.

Im Behindertenbeirat werden die Belange blinder Menschen weiterhin Gehör finden. Alexandra Schlotterer ist selbst blind und ist Mitglied im Gremium. Kerber sagt, "mit 80 Jahren wird es Zeit, für Jüngere Platz zu machen". Die Kraft gehe schneller aus, und die brauche er für seine Familie.

Bis Ende Januar 2022 nimmt der Behindertenbeirat Bewerbungen für den freien Platz entgegen. "Wenn Sie zudem in Haar wohnen und das 18. Lebensjahr erreicht haben, schreiben Sie uns", sagt Vorsitzende Bettina Endriß-Herz. "Setzen Sie sich mit uns dafür ein, Barrieren im Ort und im Kopf abzubauen." Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und überparteilich.

Wer ein Handicap hat, einen nahen Angehörigen pflegt, jemanden mit Behinderung in der Familie hat oder Mitglied in einer Organisation der Behindertenarbeit ist, kann im Beirat mitmachen. Dieser ist per E-Mail unter behindertenbeirat@gemeinde-haar.de erreichbar oder per Telefon unter 089/46 46 17.