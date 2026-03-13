Ob die Einbrecher es auf die inzwischen weltberühmten Schnitzel abgesehen hatten? Wochenlang war der Waldgasthof Buchenhain in Baierbrunn in den Medien, seit bekannt geworden war, dass Wirt Stefan Kastner Bayerns Stürmer-Star Harry Kane, der in der Nähe wohnt, nach jedem geschossenen Tor ein Schnitzel frei Haus liefert. Nun hat der Gasthof im Münchner Süden Publicity von weniger erfreulicher Art: Ende Februar suchten Einbrecher das Lokal heim. Ein Schelm, wer dabei an die Löwen denkt. Eher liegt nahe, dass die Einbrecher sich auf die Gastronomie spezialisiert haben. Denn jüngst wurde auch in den Gasthof zum Wildpark von Wiesnwirt Thomas Roiderer in Straßlach eingebrochen, ebenso in das Grünwalder Schlosshotel.
Münchner SüdenEinbrüche in Nobellokale: Täter in Grünwald gefilmt
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Harry Kanes Schnitzellieferant, Schlosshotel Grünwald, der Gasthof eines Wiesn-Wirts: Alle drei sind in kurzer Zeit heimgesucht worden, jedes Mal wurden Tresore gestohlen. Von einer Tat gibt es Videos.
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Er war einer der bedeutendsten Händler von Meissener Porzellan und Rokoko-Antiquitäten weltweit. Jetzt sucht ihn die Staatsanwaltschaft. Und bei Sotheby’s in Paris kommen 700 seiner Preziosen unter den Hammer. Sie sind nicht alles, was der einst so angesehene Mann zurückgelassen hat.
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