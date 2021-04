Etwa 150 linke Demonstranten protestieren am Vorabend des 1. Mai in Grünwald gegen finanzielle Ungerechtigkeit und für Umverteilung.

Patrik Stäbler, Grünwald

Etwa 150 linke Aktivisten haben am Freitagabend in Grünwald an einer antikapitalistischen Demonstration unter dem Motto "Meet the Rich - 1. große Umverteilungsparade" teilgenommen. Eigentlich wollten sie am Vorabend des Maifeiertags vom Marktplatz aus durch die Gemeinde ziehen, doch daraus wurde nichts. Weil sich die Demonstranten nicht an die behördlichen Auflagen gehalten hätten, habe die Polizei die Fortbewegung der Gruppe untersagt, berichtete ein Polizeisprecher am Freitagabend. Vor allem seien die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten worden - sowohl die Personen als auch die Transparente betreffend. In der Folge habe die Polizei eine stationäre Versammlung angeordnet, was die Aktivisten aber nicht akzeptieren wollten. Sie beendeten ihre Demonstration daher schon nach gut einer Stunde.

Detailansicht öffnen Schaulustige verfolgen das für Grünwald ungewohnte Bild in ihren Straßen. (Foto: Claus Schunk)

Bis dahin habe es keine größeren Probleme gegeben, berichtete der Polizeisprecher. Insgesamt waren circa 150 Beamte im Einsatz. Die mit Abstand größte Gruppe rund um den Marktplatz waren an diesem Abend aber die vielen Schaulustigen, die sich vom nasskalten Wetter nicht abschrecken ließen. Unter ihnen war auch Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU). Er berichtete von "Ängsten und Sorgen", die viele Einwohner der Gemeinde infolge der Protestankündigung in den vergangenen Tagen empfunden hätten. "Einige hatten Bilder wie bei den Krawallen in Berlin oder Hamburg im Hinterkopf."

Detailansicht öffnen Die Polizei ist mit starken Einsatzkräften am Ort. Weil angeblich gegen Auflagen verstoßen wurde, stoppen die Beamten den geplanten Umzug durch die Gemeinde. (Foto: Claus Schunk)

Auch das Landratsamt erreichten zahlreiche Anfragen und Zuschriften zu der Kundgebung, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. "Die Polizei wird mit einem erheblichen Kräfteeinsatz vor Ort sein, um jegliches unfriedliches Verhalten zu verhindern", hieß es vonseiten des Landratsamts. "Sollte die Versammlung einen unfriedlichen Charakter entwickeln, kann sie jederzeit aufgelöst werden."

Hierzu kam es jedoch nicht - genauso wenig wie zum geplanten Demonstrationszug durch Grünwald. Dabei war das erklärte Ziel der Aktivisten, "den antikapitalistischen Protest dort auf die Straße zu bringen, wo es am dringendsten nötig ist", hatte es im Aufruf zur Veranstaltung geheißen. "Weite Teile der Welt leiden an Armut, unter Staatsterror und Naturzerstörung, während hinter Grünwalds Hecken und Zäunen die Reichen das Privileg der Ignoranz genießen." Als Reaktion auf die Kundgebung hatte ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag eine Gegendemonstration angemeldet. Zu ihr fanden sich jedoch bloß 15 Personen im Luitpoldweg ein. Nach knapp einer Stunde löste sich auch diese Veranstaltung wieder auf.