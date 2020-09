Aris Alexander Blettenberg, von 2015 bis 2018 Dirigent des Garchinger Sinfonieorchesters am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, gehört zu den Preisträgern des bayerischen Kunstförderpreises in der Sparte "Musik und Tanz". Die Preise für Einzelkünstler sind mit je 6000 Euro dotiert, für Ensembles mit 10 000 Euro. Blettenberg absolvierte ein Studium in Klavier und Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater München sowie am Mozarteum Salzburg. Mit gerade mal 21 Jahren übernahm er 2015 die musikalische Leitung des Garchinger Sinfonieorchesters. Derzeit studiert er an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Klavier.