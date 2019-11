Die Metropolregion München will ihre Mobilitätsprobleme lösen und das Leben der 540 000 Pendler erleichtern. Dabei denkt man in ganz großen Maßstäben: Leuchtturmprojekte will man anpacken, die international beachtet werden sollen. Das Thema wurde bei der Verbandsversammlung des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum erörtert, der in der Stadthalle Erding tagte. Es soll das prägende Thema der kommenden zehn Jahre werden.

Das Projekt nennt sich Internationale Bauausstellung (IBA), hat jedoch mit einer Immobilienmesse nichts zu tun. Es ist vielmehr eine themenbezogene Kraftanstrengung einer Stadt oder Region, bei der man innovative Projekte zur Lösung eines Problems umsetzt. In der Regel sind diese Projekte auf etwa zehn Jahre angesetzt. In der Landeshauptstadt verfolgt man dieses Ziel bereits seit 2018, nun geht es darum, auch die Region mit ins Boot zu holen. Mobilität sei eine Schlüsselfrage für Lebensqualität, Umweltqualität, wirtschaftlichen Erfolg und politisches Klima. Arne Lorz, Hauptabteilungsleiter des Referats für Stadtplanung München, stellte die IBA bei der Verbandsversammlung vor. Diese unterstütze Projekte, gerade wenn diese Gemeinde- und Landkreisgrenzen überschritten. Im Großraum München sei eine zukunftsgerichtete Mobilität gefragt. Ende 2020 sei der Start des Projekts geplant. "Das wird ein bedeutender Schritt für die Zukunft sein", sagte Lorz. Es gehe nicht darum, nun Umgehungsstraßen oder noch mehr Autobahnen zu bauen. "Das funktioniert so nicht." Mobilität und Verkehr seien in einer Umbruchsituation; die IBA solle technologieorientierte Lösungen mit städtebaulichen Entwicklungen verbinden.

Erdings Bürgermeister Max Gotz (CSU) wies darauf hin, dass man seit der Flughafeneröffnung 1992 in der Region einen eklatanten Mangel an Erschließungsmöglichkeiten habe. Längst beschlossene Verkehrsprojekte würden nicht umgesetzt, weil Minderheiten viel zu oft Mehrheitsentscheidungen blockierten. "Wir haben eine Fülle von Aufgaben, die seit Jahrzehnten verbockt und versäumt wurden. Das ist unsere Chance, das nachzuholen."

Verkehrstechnik-Professor Klaus Bogenberger sagte, er erhoffe sich durch die IBA ebenfalls eine schnellere Genehmigung und Umsetzung. Man müsse in großen Projekten denken, sagte er und erinnerte an den U-Bahn-Bau anlässlich der Olympischen Spiele in München. Er regte einen "Transrapid light" an, der mit Tempo 120 das Flughafenumfeld anbinden könne. Auch autonome Shuttlesysteme seien denkbar.