Von Michael Morosow, Sauerlach/Taufkirchen/Putzbrunn

Detailansicht öffnen Auf den Feldern im Landkreis München werden die Früchte rot und reif gepflückt. (Foto: Claus Schunk)

Die jüngsten Kunden von Johann Lang haben gerade erst das Gehen erlernt. Und wenn die ersten kleinen Schleckermäulchen mit rotbefleckten Gesichtern durch seine Plantagen laufen, dann beginnt für ihn die Saison. Vor knapp zwei Wochen hat er das Startsignal gegeben auf acht seiner neun Erdbeerfeldern im Süden und Osten der Landeshauptstadt, darunter in Sauerlach, Putzbrunn und Taufkirchen. Jetzt Anfang Juni ist Hochphase auf den Feldern. Die Kinder, aber auch ihre Eltern können sich während des Pflückens wieder den Bauch vollschlagen mit den süßen Früchten und am Ende die gefüllten Körbe zum Wiegen und Bezahlen am Verkaufsstand abliefern, für 2,74 Euro das Pfund selbst geernteter Früchte, für 5,50 Euro, wenn Langs Mitarbeiter die Erdbeeren gesammelt haben. "Sie sind süß, schmecken leicht wie Walderdbeeren", beschreibt Johann Lang die roten Früchte dieser Saison.

Der 52-Jährige aus Egmating ist ein alter Hase im Erdbeergeschäft und feiert heuer ein Jubiläum. Im Jahr 1972 hat er zum ersten Mal ein Feld bestellt und die Kunden zum Ernten eingeladen, "und seither in jedem Jahr dazugelernt und was verändert", wie er sagt. Einiges ist freilich unverändert geblieben. Wie vor 50 Jahren schon beginnen die Tage von Ende Mai bis Ende Juni bei ihm mit einem Blick gen Himmel und neuerdings auf drei verschiedene Wetter-Apps, denn der größte Feind der Erdbeeren neben Dauerregen und Bodenfrost ist der Hagel. Lang erinnert sich noch gut an das Hagelunwetter am 22. Juni des Vorjahres, das im Münchner Umland ganze Getreideernten auf den Feldern vernichtete, nicht aber seine Erdbeeren beziehungsweise nur einen kleinen Teil davon.

Detailansicht öffnen Für Johann Lang ist im Juni Hochsaison. Er fürchtet vor allem Hagelunwetter. (Foto: Claus Schunk)

Der Geschäftsmann hat viel Geld in die Hand genommen, um seine Felder mit Hagelnetzen schützen zu können. Ein eineinhalb Meter breites Ackerstück sei damals ungeschützt geblieben, "dort hat's schlimm ausgeschaut", berichtet er. Aber nicht jedes Feld könne rechtzeitig mit Netzen überspannt werden, "da muss man springen und rennen, aber ein paar Flächen erwischt es trotzdem, und eine Hagelversicherung ist sauteuer", erklärt Lang das Risiko, das ihn jedes Jahr begleitet. Oftmals gebe es lange Regenphasen von bis zu zwei Wochen im Juni, "daran mag ich jetzt erst gar nicht denken".

Zehn Sorten, und jede schmeckt anders

Die Pflanzen, deren Früchte heuer in den Sammelkörben landen, hat Johann Lang im Frühjahr 2021 gesetzt. Zwar mithilfe von Maschinen, die aber händisch mit Erdbeerpflanzen bestückt werden. Sie sehen viel mickriger aus als jene, die in Gärtnereien und Blumenläden für Balkon und Garten zum Verkauf stehen. "Wurzel und Herz und ein oder zwei Blätter, mehr ist nicht dran", sagt der Erdbeerbauer. Aber sie wachsen nach ihrem Winterschlaf zu reichlich Früchte tragenden Pflanzen heran, während die Ernte bei den Balkon-Erdbeeren meist gerade mal 200 Gramm wiegt. Zehn ausgewählte Sorten baut Lang an, jede mit eigener Geschmacksnuance, wie er sagt. Sein Geheimnis bleibt, wann und wo er die Pflanzen einsetzt.

Fix ist dagegen die Einteilung jeder seiner Anbauflächen in drei Abschnitte, wo der Reihe nach die frühen, die mittleren und die späten Erdbeeren zum Pflücken freigegeben werden. Früher habe ein Einteiler den Leuten den Weg zu den reifen Früchten gewiesen, das aber hätten viele als Bevormundung empfunden. Jetzt zeigen gelbe Fähnchen ergiebige Stellen an. Bei ihm würden die Früchte reif geerntet im Unterschied zu den für den Handel bestimmten Erdbeeren, die weiß geerntet würden und nachröten müssten, aber keine Vollreife erreichten, bei der der Vitamin-C-Wert am höchsten sei - so wie bei seinen Früchten.

Detailansicht öffnen Anna und Johanna genießen den Ausflug aufs Erdbeerfeld. Naschen gehört dort dazu. (Foto: Claus Schunk)

Was auf seinen Feldern auf keinem Fall zum Einsatz komme, "mit Brief und Siegel nicht", sei das Totalherbizid Glyphosat. Im Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln wehrten sich vor wenigen Wochen er und andere Landwirte gegen entsprechende Gerüchte. "Wir können es uns gar nicht leisten, gegen Auflagen, Gesetze und Normen zu verstoßen", hat Lang damals im BA betont. Und außerdem sei die Verwendung von Totalherbiziden kontraproduktiv, "damit vernichte ich doch meine Pflanzen", sagt er heute. Und weil er gerade dabei ist, seine Erdbeeren von den billigeren Discounter-Früchten abzugrenzen, berichtet er von den natürlichen Strohunterlagen, auf denen seine Pflanzen heranreifen und daher auch den Regen besser vertragen. Bei dem im Gewächshausanbau verwendeten Substrat wisse doch niemand, "wo das Zeug herkommt". Dass dennoch viele Leute billige Erdbeeren aus dem Ausland bei Aldi & Co. kaufen, weiß er und sagt dazu: "Aber ich krieg keinen Mercedes zum Preis einer japanischen Reisschüssel." Und seine Früchte seien der Mercedes der Erdbeeren, fügt er selbstbewusst hinzu.

Das letzte seiner neuen Felder hat er in der Vorwoche in Sauerlach freigegeben, das immer ein wenig später dran sei. Wenn man als Erdbeerbauer Pech habe, dann ende die Saison Anfang Juni, normal laufe sie bis Mitte Juni, mit viel Glück, wenn also das Wetter mitspiele, dann könne "bis Ende Juni geerntet werden", sagt Lang. Früher habe es die ersten Erdbeeren an Johanni gegeben, also am 24. Juni, heute aber verlange die Kundschaft bereits im April nach Erdbeeren. Das aber mache er nicht mit, sagt er. Dann bricht er auf zum nächsten Feld. "Ich muss die Erdbeeren täglich testen, direkt vom Feld", sagt er. Wenn er Kinder mit rotverschmierten Gesichtern durch die Reihen laufen sieht, dann weiß er aber auch so, dass er alles richtig gemacht hat.