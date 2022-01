Was ist von der neuen Bundesregierung in Sachen Klimaschutz zu erwarten? Und was bedeutet das für Kommunen? Ein Gespräch mit Benjamin Hahn von der Energieagentur Ebersberg-München über Windräder und Photovoltaik.

Interview von Anna Lea Jakobs

Die Energieagentur Ebersberg-München kümmert sich in den beiden Nachbarlandkreisen um den Klimaschutz und berät Bürger, Unternehmen und Kommunen in Energiefragen. Benjamin Hahn arbeitet seit Anfang 2019 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung. Im Interview erzählt der 36-Jährige von den Erwartungen an die neue Regierung, dem neu gegründeten Unternehmensbündnis "Die Klimaneutralen" und erklärt, wie es um die Energiewende im Landkreis steht.