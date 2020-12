Man kann es durchaus den Hut ziehen vor all den Kindern und Familien, die in diesem Jahr auf allerlei verzichten mussten. "Wir finden, dass sich daher alle Kinder eine kleine Aufmunterung und Anerkennung verdient haben", erklärt Monika Winkel, Leiterin des Integra-Hauses der Familie, Postweg 8 a, in Taufkirchen. Das findet auch der Nikolaus und ist dort an diesem Montag, 7. Dezember, von 15 bis 16 Uhr unter dem Motto "Ho Ho Ho - Nikolaus kommt" zu Gast, um unter freiem Himmel ein paar Kleinigkeiten zu verteilen. Und natürlich hat der Mann mit dem Bart auch Unterstützer, die für diesen Zweck gespendet haben. Näheres ist unter www.integra-hachinger-tal.de zu erfahren.