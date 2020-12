Bei einer Massenkarambolage auf der A 8 sind am Dienstagvormittag fünf Personen verletzt worden. Nach Angaben der Holzkirchner Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall, an dem sieben Fahrzeuge beteiligt waren, gegen 10.45 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Brunnthal in Fahrtrichtung Salzburg. Drei Erwachsene und zwei Kinder wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Weil vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert worden war, wurde die Autobahn zeitweise komplett gesperrt. Für die Bergungsarbeiten blieben bis etwa 12.30 Uhr zwei Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf den Autobahnring A 99, auch die Umfahrungsstrecken waren erheblich belastet.

Warum es zu dem Unfall kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst noch unklar. "Da es ein Auffahrunfall war, hat wahrscheinlich jemand stark gebremst", sagte der Sprecher.