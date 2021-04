Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68, weitaus geläufiger unter dem Titel "Pastorale", entstand in den Jahren 1807/1808 und zählt bis heute zu seinen am reichhaltigsten dokumentierten Kompositionen. An diesem Freitag, 9. April, 19 Uhr, präsentiert die Münchner Kammerphilharmonie dacapo das bekannte Werk, bestehend aus fünf Sätzen. Franz Schottky dirigiert das Konzert im Herkulessaal in der Residenz München - von dort aus wird es via Livestream übertragen. Karten dafür sind bis eine Stunde vor Beginn unter der Rufnummer 52 03 21 48, per E-Mail an tickets@kammerdacapo sowie unter www.kammerdacapo.de erhältlich. Der Zugangslink ist nach Buchung für 70 Stunden lang abrufbar.