Maske muss nicht mehr zwingend sein. Hartes Training an der Beinpresse kann den Aerosolausstoß deutlich erhöhen.

Je intensiver das Training, desto mehr Aerosole: Christian Kähler von der Bundeswehr-Universität in Neubiberg erklärt, wann Corona im Fitnessstudio zur Gefahr wird.

Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Kann man angesichts der noch immer währenden Corona-Pandemie guten Gewissens mit anderen im Fitnessstudio trainieren? Sind die Kinder im Schulsport in der Halle auch ohne Maske einigermaßen sicher? Wer Fragen auf diese Antworten sucht, dem wird eine neue Studie des Physikprofessors Christian Kähler weiterhelfen. Der Experte für Strömungsmechanik von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg hat mit Wissenschaftlern der Technischen Universität München untersucht, wie sich die Trainingsintensität auf den Ausstoß und die Konzentration von Aerosolpartikeln in der Atemluft auswirkt - und damit auch das Ansteckungsrisiko vor Infektionskrankheiten. Im Interview erzählt der Wissenschaftler, wann die Ansteckungsgefahr groß ist und worauf man achten sollte.