Das Unternehmen Müller BBM ist einer der größten Steuerzahler der Gemeinde Planegg. Die 60 Jahre alte Firma mit Hauptsitz im Gewerbegebiet Steinkirchen ist eine der führenden Ingenieurgesellschaften europaweit für Gutachten, Beratungen, Messungen und Planungen in allen Bereichen der Akustik, der Bauphysik und des Umweltschutzes. Nun hat sich das Unternehmen einen neuen Namen gegeben. Seit 1. September heißt es "Müller-BBM Industry Solutions GmbH." Die Ausgründung des Geschäftsbereiches Bau erfolgte nun in eine neue, eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Müller-BBM Holding AG, die nun in Müller-BBM AG umfirmiert wird. Wie das Planegger Unternehmen dazu mitteilt, werden zukünftig alle Beratungsleistungen und Gutachten im Immissions- und Umweltschutz, bei unabhängigen Mess-und Prüfleistungen und in der Akustik und Schwingungstechnik der heutigen Geschäftsbereiche Technik und Umwelt gebündelt. Am Firmen-Stammsitz in Planegg arbeiten derzeit mehr als 300 Fachleute.